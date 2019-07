A pesar de las protecciones federales, víctimas de violación aún reciben facturas por exámenes forenses

Hace seis años, Erin se graduó recientemente en el Instituto de Arte de Chicago, y trabajó en tres empleos de medio tiempo y se adaptó a nueva vida después de haber concluido sus estudios. Se detuvo para tomar una copa una noche en un restaurante en el barrio de Bucktown de Chicago, donde entabló una conversación con un chico.

Lo siguiente que recuerda claramente fue haber despertado en casa a la mañana siguiente, adolorida, cubierta de moretones y con el labio hinchado.

Ella creía que había sido violada y fue a la estación de policía local para presentar un informe. La policía la envió a la sala de emergencias de un hospital cercano, donde un médico le hizo un examen médico forense, la examinó en busca de lesiones y tomó evidencia de su cuerpo y ropa para usar en un potencial caso de la fiscalía. El examen tomó horas y la hizo sentir aún más miserable.

La policía nunca arrestó a nadie.

A medida que pasaba el tiempo y Erin intentaba superar el asalto, recibió recordatorios regulares y no deseados: facturas del hospital y del grupo de médicos de emergencia que la atendió. El grupo de médicos finalmente envió su factura a una agencia de cobros, y ella también comenzó a recibir llamadas telefónicas molestas. Ahora que tiene 28 años y vive cerca de Dallas, Erin todavía recibe llamadas telefónicas y cartas un par de veces al año ordenándole que pague.

“Cuando recibo esa llamada telefónica, todavía es tan crudo que me hace temblar ", dijo Erin. (Kaiser Health News no utiliza el nombre completo de las personas que denuncian una violación si solicitan que así se haga).

Durante 25 años, el Acta federal de Violencia contra la Mujer ha requerido que cualquier estado que quiera ser elegible para ciertos subsidios federales certifique que cubre el costo de los exámenes médicos forenses para las personas que han sido agredidas sexualmente.

Las reautorizaciones posteriores aclararon que a estas personas no se les puede exigir que participen con la policía para obtener un examen, ni tienen que pagar nada de su bolsillo, incluso si se las reembolsaría más adelante.

Sin embargo, para algunas personas que han sido violadas, las cuentas siguen llegando, a pesar de esta prohibición federal y las leyes en muchos estados que brindan protección financiera adicional.

“A menudo hay una desconexión entre el personal de la sala de emergencias que atiende a la persona y el departamento que envía las facturas”, dijo Jennifer Pierce-Weeks, directora ejecutiva de la Asociación internacional de enfermeras forenses, profesionales que tienen capacitación especializada en cómo evaluar y atender a las víctimas de delitos violentos o abusos.

Existe una gran variación en la forma en que los estados cumplen con sus obligaciones financieras para cubrir los exámenes médicos forenses, a veces llamados kits de violación, que recopilan evidencia del delito. Muchos estados aprovechan los fondos que reciben bajo la Ley Federal de Víctimas del Crimen. Otros usan dinero de los presupuestos de las fuerzas del orden público o de los fiscales u otras opciones designadas.

Los servicios cubiertos como parte del examen de violación también pueden variar según el estado. Las reglas federales requieren que las víctimas sean entrevistadas y examinadas por trauma físico, penetración o fuerza, y que se recopilen y evalúen las pruebas.

Pero muchos estados incluyen servicios adicionales sin cobrar a las víctimas, incluidas las pruebas y el tratamiento para el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Algunos pueden cubrir el tratamiento de las lesiones que las víctimas reciben durante el asalto o para recibir asesoramiento.

Sin embargo, tener protecciones financieras para las víctimas de violación en los libros no necesariamente se traduce en servicios ininterrumpidos y sin costo en el terreno.

Por ejemplo, Nueva York exige que las víctimas de violación reciban algunos servicios sin cargo más allá de los requisitos federales, incluida la anticoncepción de emergencia y el tratamiento de las ETS, dijo Christopher Bromson, director ejecutivo del Centro de Tratamiento de Víctimas de Crímenes en Nueva York.

Aún así, en noviembre pasado, la oficina del fiscal general de Nueva York anunció acuerdos con siete hospitales que habían acusado ilegalmente a más de 200 pacientes de violación por exámenes médicos forenses, con montos que van desde $ 46 a $ 3,000. En algunos casos, los hospitales remitieron a los individuos a los cobradores de cuentas.

Luego, la Asociación de Salud del Estado de Nueva York, un grupo sin fines de lucro que aboga por mejores servicios de salud, se unió con el Departamento de Salud del estado y otros para presentar cuatro seminarios web para que el personal del hospital explique sus responsabilidades legales.

Karen Roach, directora de Asuntos regulatorios y salud rural de la asociación, dijo que el problema de la facturación en Nueva York no parece ser generalizado.

“Algunos de estos problemas surgieron de una mayor automatización del proceso de facturación”, dijo. “Se necesita capacitación para marcar estos casos, para implementar sistemas que no generen automáticamente una factura”.

Trabajando con un grupo de defensa, Erin finalmente consiguió que el hospital dejara de facturarle. Pero el grupo de médicos de emergencia ya no existe, y su factura de $ 131.68 se ha agrupado con otras deudas y se ha revendido a diferentes cobradores varias veces, dijo. Se contactó con Kaiser Health News y NPR a través de la serie “Bill of the Month”, que explora facturas médicas exorbitantes o desconcertantes.

Cuando le dice a un cobrador de deudas que la factura por la que están llamando es por servicios relacionados con la violación, “Ellos dicen: ‘Oh, lo arreglaremos’, pero no lo hacen”, dijo Erin. “Simplemente lo venden de nuevo y simplemente se convierte en el problema de otra persona. Pero siempre es mi problema ".

A pesar de las leyes estatales y federales, muchas personas que fueron violadas terminan pagando algunos servicios médicos de su bolsillo, incluso si tienen seguro. Un análisis de los registros de facturación de 1,355 víctimas de violación aseguradas descubrió que en 2013 pagaron un promedio de $ 948 de su bolsillo por medicamentos recetados y servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados o ambulatorios durante los primeros 30 días después del asalto. Esa cantidad representó el 14% de los costos totales, encontró el estudio.

“Supusimos que esto era solo un problema para las mujeres que se quedaron atrás”, dijo Kit Simpson, profesora del departamento de liderazgo y gestión de la atención médica en la Universidad de Medicina de Carolina del Sur en Charleston, quien co-escribió el estudio. “Pero esto era un problema sistemático”.

Algunas víctimas de violación no quieren usar su seguro en ningún caso, porque les preocupan los problemas de privacidad o seguridad si los familiares u otras personas se enteran, dijeron los defensores.

La Ley de violencia contra las mujeres, a menudo denominada VAWA, está pendiente de reautorización este año. No está claro si una nueva factura abordaría estos problemas de pago.

Si los estados no certifican que asumen el costo de los exámenes de violación y no requieren que las víctimas participen en el sistema de justicia penal, sus fondos pueden congelarse. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la aplicación de esas disposiciones de VAWA.

A algunos defensores les gustaría ver la definición federal de lo que debe incluirse en un examen médico forense sin costo ampliado a servicios tales como pruebas y medicamentos para el embarazo e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Dicen que tal movimiento nivelaría el campo de juego para las víctimas de violación en todo el país.

Janine Zweig, vicepresidenta asociada de política de justicia en el Instituto Urbano, quien es coautora de un estudio que examina las prácticas estatales de pago para los exámenes de violación, dijo que se debe considerar una norma federal. "¿Realmente queremos que se trate de en qué estado vives?”

Andrews es corresponsal de Kaiser Health News, una publicación editorial independiente de la Kaiser Family Foundation.

