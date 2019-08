L.A. Affairs: Cómo el baile en barra me ayudó a explorar mi bisexualidad

Empecé a sudar frío actualizando mi perfil de Bumble en mi nuevo apartamento de Mid-City. Mi dedo se cernía sobre la sección de “interesado en”, y con una rápida exhalación toqué la opción “mujeres” y lo salvé con un grito interno. Allá vamos. Estoy fuera. Había roto con mi novio de casi dos años un mes antes: Mi historial de citas hasta este punto era “monógama en serie” y “preferencia” había sido estrictamente hombres. Mi ex y yo acabábamos de romper. Las cosas se habían derrumbado bajo el peso de la vida, y me embarqué en un verano con un nuevo trabajo y la necesidad de empezar de cero. Esto incluía explorar mi bisexualidad, a la que no me había enfrentado hasta este momento, aparte de besarme con una amiga en un club para ahuyentar a los hombres (en retrospectiva, no es la táctica más efectiva).

El verano, me prometí a mí misma, iba a estar lleno de hacer cosas que me intimidaban, y empujándome a probar cosas nuevas. Mi viaje para cumplir esa promesa comenzó en BeSpun, un estudio de baile de barra en Hollywood, donde torpemente me abrí camino a través de una rutina y giros que no podía hacer con gracia. Pero no importaba, esa primera clase me enganchó. Empecé a ir allí para el entrenamiento brutal, pero encontré una comunidad gay que era acogedora y amigable. Estaba asombrada de la manera en que estas mujeres abrazaban su sexualidad: deslizándose alrededor del poste en tacones Pleaser de 7 pulgadas y atuendos provocativos que usaban tan a la ligera como si los trajes corporales de tanga no fueran tan diferentes a un par de sudaderas.

Así que empecé a regresar, invirtiendo en un par de botas blancas de tacón alto y calentadores de piernas hasta el muslo y rodilleras. (No eres una bailarina de poste seria hasta que consigues tu primer par de tacones y rodilleras).

En BeSpun, no había miradas masculinas, sólo trabajo en equipo femenino y apreciación de nuestras propias habilidades: Mis compañeras de baile me animaron cuando finalmente conseguí una combinación de giro en carrusel, y me ayudaron a encontrar estiramientos alternativos en la clase de estiramiento, donde trabajé en mi lamentable flexibilidad. Salí de clases de trucos de giro desafiantes cubierta de moretones pero armada con una nueva clase de confianza nacida de desprender la vergüenza que viene de internalizar los estigmas asociados con la sexualidad de las mujeres.

Esta nueva pasión por el baile en barra se entrecruzaría con mi vida amorosa: Al principio del verano, rápidamente me deshice de las citas plácidas de Tinder con hombres por citas inspiradoras con mujeres. Empecé a ver a una de las mujeres con las que tomaba clases de baile en barra, y encontré una relación refrescantemente sana con ella, incluso cuando nuestras citas consistían en asistir juntas a clases de striptease.

En una cita diferente, fui a un espectáculo de Trashcan Shakespeare con una actriz y novelista, y nos quedamos fuera hasta la 1 a.m. Pasamos horas hablando de la importancia crítica de la coma de Oxford y lamentando cómo la sociedad no entiende el uso apropiado del guión largo. Besarla me hizo sentir mariposas que pensé que había dejado atrás en la escuela preparatoria, pero claramente no lo había hecho.



La novedad de reconocer los sentimientos que siempre he tenido por las mujeres aún no ha desaparecido: Todavía es un proceso de revertir el condicionamiento de mi ciudad natal conservadora de Arizona, donde el tiempo que pasé como co-capitana del equipo de JV de baloncesto femenino fue eclipsado por mis intentos de mantener novios de preparatoria para probar que yo era muy heterosexual en medio de todas las burlas de mis compañeros.

Todavía estoy lidiando con cómo salir del clóset con diferentes personas, y cuándo.

Mi compañero de cuarto, un escritor gay que siempre ha sido mi confidente, me animó en cada paso de mi viaje, y escuchar sus historias (y el flujo constante de bromas) sobre aceptar su propia sexualidad me inspiró.

Mi grupo de escritores reservaba tiempo cada semana para escuchar cómo me iba. Al igual que las mujeres de mi clase de baile en barra, mis amigos y comunidades me apoyaron a través de mi proceso de cuestionamiento y salir del clóset, y no podría estar más agradecida por ellos.

Cuando empecé en una nueva sala de escritores en el otoño, la mención de una cita que estaría teniendo con la actriz durante el fin de semana fue tratada con tanta normalidad como las renovaciones de la casa de otro escritor o los planes de fin de semana para ver una nueva película.

Tener espacios donde no siento que tengo que esconderme hace toda la diferencia, algo que como angelina y ex arizonense, no lo doy por sentado.

Recientemente, empaqué mi mochila de gimnasio con todo lo que necesitaba para la clase de baile en barra de esa noche mientras le enviaba un mensaje de texto a la chica con la que estaba saliendo para coordinar los planes para reunirnos en el estudio y después ir a cenar y a tomar algo. Había recorrido un largo camino desde mi ansiedad por cambiar mis preferencias en las aplicaciones de citas, pero tenía la sensación de que las mariposas estaban aquí para quedarse.

La autora es escritora de drama de televisión y vive en Los Ángeles. Está en Instagram @ Sutoscience y su sitio web es AmySuto.com .