L.A. Affairs: Después de una horrible ruptura, estaba buscando banderas rojas por todas partes

“Cuando una puerta se cierra, otra se abre”, me había dicho mi tía abuela. ¿En serio? Qué cliché. ¿Cómo podía entender el dolor de mi corazón roto?

Acababa de romper con mi prometida. La única puerta que veía fue cerrada de golpe. Estaba en una cueva oscura, mi única entrada sellada.

Durante el compromiso, los fines de semana se habían pasado en su casa en Rancho Palos Verdes, peleando. Discutiendo por las invitaciones de boda, la banda, la ubicación, el número de invitados, ella quería una gran boda y quería que yo pagara por ella, y la vida en general.

Nuestros otros amigos que también tenían alrededor de 30 años y que igualmente se iban a casar alrededor del mismo tiempo no se peleaban así, sin embargo. ¿Por qué nuestra relación era tan problemática?

Durante una discusión acalorada en el Promenade en el centro comercial Peninsula, sugerí que probáramos la orientación prematrimonial. Asistimos a varias sesiones, pero no ayudó. (En un momento dado, mi ex se enfureció y salió furiosa de una sesión, sintiendo que el terapeuta estaba de mi lado). Rompimos ese verano.

Continué con la terapia.

Aprendí sobre los peligros de las “banderas rojas” y cómo pueden condenar las relaciones. Mientras miraba hacia atrás sobre ese compromiso en la terapia, fue como una gran bandera roja. De hecho, pude ver que ambos estábamos agitando banderas rojas con orgullo.



Cuando empecé a salir de nuevo, prometí estar atento a esas señales ominosas de problemas, y abordar también mis propias banderas rojas.

Me uní a varias organizaciones locales de servicio voluntario para tener una mentalidad más comunitaria (y para trabajar lentamente para volver al campo de las citas). Socialicé, hablé con una variedad de mujeres en estos eventos grupales y finalmente salí con algunas.

Hubo una cita para cenar en Santa Mónica que fue una conversación unilateral en la que ella fue la que habló. Era como una entrevista, yo era el moderador y se me estaban acabando las preguntas.

Otra noche, una cita a ciegas dejó claro que a ella no le importaba el medio ambiente ni los animales, pero a mí sí. (Sé que los opuestos se atraen, pero estábamos en lados opuestos del Gran Cañón).

Otra cita fue un paseo en bicicleta por Ballona Creek, donde pensé que podíamos ir juntos, hablar y conocernos mejor. Empezamos a la par los primeros 20 pies, pero luego se adelantó como si estuviera en el Tour de Francia.

Una organización, la Federación Judía, preparó un retiro de fin de semana para solteros cerca de Ojai. Nos separaron en grupos pequeños para actividades que incluían clases de arte, discusiones, conferencias y reuniones.

Ese viernes por la noche, en medio de una comedia parodia, levanté la vista y me quedé inmóvil. Al otro lado de la ruidosa y concurrida habitación de jóvenes de entre 20 a 30 años, estaba esta radiante mujer que me hizo detenerme en mi camino y mirar. Todos los demás en la habitación estaban borrosos. Podía concentrarme sólo en ella. Tenía algo que me atraía como un imán.

Sé que parece una locura decirlo, pero yo estaba hechizado y de alguna manera sabía que ella era la indicada.

Sólo había un problema, por supuesto, o en realidad, unos cuantos. No tenía ni idea de si tenía novio, si estaba comprometida o si tenía un armario lleno de banderas rojas. Durante todo el fin de semana, seguí tratando de navegar hacia ella durante las actividades, pero nunca logré terminar en el mismo grupo que ella. También parecía estar interesada en otra persona que asistió ese fin de semana, desafortunadamente.

La vi en varios eventos durante los meses siguientes y finalmente me armé de valor para hablar con ella. Poco a poco, platicamos y nos fuimos conociendo mejor. Por fin, en una actividad en la ya desaparecida librería Every Picture Tells A Story en North Robertson Boulevard, estaba decidido a invitarla a salir, cinco meses después de haberla visto por primera vez. (Una tortuga es más rápida que yo).

Lo hice. Y ella dijo que sí. ¡Cómo me emocioné!

Nuestra primera cita fue en Vito’s en Santa Mónica. Estaba nervioso y me comí sólo la mitad de la cena. Pero nuestra conversación se sintió cómoda. No hubo pretensión.

En nuestra segunda cita, ella me preguntó extensamente sobre mi historial de citas. Debo haber pasado la prueba ya que seguimos viéndonos. Cada cita sucesiva fue más agradable.

Seguí buscando banderas rojas, pero no había ninguna. ¿Podría ser eso?

Me sentí bien, desde el principio. No había ningún juego, como esperar un cierto número de días para llamar. Nos interesamos de inmediato por las carreras de cada uno, por ejemplo, yo estaba estudiando para ser planificador financiero personal y ella estaba trabajando en comunicaciones para una organización sin fines de lucro, pero quería ser escritora y nos alentábamos mutuamente.

Un día, en una cita en South Bay, admitimos que ambos estábamos sorprendidos de lo diferente que esta relación parecía estar desarrollándose. La mejor manera de describirlo es que se sintió cómodo (de la mejor manera posible). Ella admitió que creía que también era demasiado bueno para ser verdad y se preguntaba cuál sería la “trampa”.

Evidentemente, ella también había estado buscando banderas rojas.

Salimos seis meses antes de que le propusiera matrimonio en Chez Helene en Beverly Hills.

Ella dijo que sí (para mi alivio), y nos casamos nueve meses después. (No porque tuviéramos que hacerlo: ella quería que la ceremonia fuera en agosto para seguir la tradición de sus padres felizmente casados y abuelos paternos, que también se casaron en ese mes). Nos casamos en Encino en un sofocante día de agosto, hoy hace 22 años, pero la ceremonia fue en el interior, así que nadie se derritió.

Supongo que esto es un largo camino para decir que mi tía abuela tenía razón.

El autor es un profesional de las finanzas que vive en Los Ángeles.