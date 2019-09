Propinas en Las Vegas: a quién darlas, y cuánto es lo correcto

Dar propinas en cualquier sitio, pero especialmente en Las Vegas, puede ser incómodo. ¿Cómo saber cuánto es lo adecuado? ¿Y a quién hay que darlas?

El tema es una de esas “cuestiones personales” basadas en el servicio (bueno o malo) que uno recibe, explicó Bill Werner, profesor asociado de la Facultad de Hospitalidad William F. Harrah, en la Universidad de Nevada, Las Vegas. En una urbe donde los impuestos hoteleros agregan hasta $45 por día a la cuenta de alojamiento, los visitantes pueden verse en apuros para saber a quién dar propina, y cuánto.

En ese sentido, los residentes y visitantes de Maine parecen ser los más generosos del país, con un promedio de más del 19% por propina, según un informe de 2018. Nevada, hogar de Las Vegas, es uno de los lugares más visitados de EE.UU, y promedió casi el 17% por propina.

Como referencia, los expertos ofrecen las siguientes pautas, junto con la sugerencia de tener siempre algo de efectivo a mano:

▶ Bartender (y personal de bar): se sugiere de $1 a $2 para aquellos que sirven bebidas gratis a los jugadores en los casinos. Con respecto a los bares, Best of Vegas señala: “La vieja lógica de un dólar por bebida está desactualizada. El consejo es dar el 20%... especialmente si pidió un cóctel artesanal que requiere mucho trabajo”.

▶ Botones: de $1 a $3 por maleta es la norma. Dicho esto, Culinary Union Local 226, el gremio que representa a 60.000 trabajadores de la hospitalidad en Las Vegas, sugiere dejar $5 por cada pieza pesada.

▶ Personal de banquetes y buffet: 10%.

▶ Servicio de taxi o viaje compartido, como Lyft y Uber: 20%. También considere dar propina de $20 a un conductor de limusina que ofrece un viaje de cortesía hacia o desde su hotel.

▶ Conserje: no es necesario dar propina por una consulta de direcciones, pero “Tips on Tipping”, una guía compilada por la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, sugiere “De $2 a $5 si se pide una reserva para cenar [y] $5 a $10 por boletos para espectáculos”. Ponga algún billete más en la mano del conserje si ha conseguido un buen asiento.

▶ Camareros y personal de comida: 20% de la cuenta.

▶ Personal de limpieza: es más probable que estos trabajadores se pongan rígidos cuando se trata de propinas, indicó Werner. “Una regla general es dar de $2 a $3 por noche, o más, si usted es particularmente desordenado, tiene hijos o hay más de dos personas en la habitación”, escribe el Asesor de Las Vegas en una lista de preguntas frecuentes sobre propinas. “Su habitación es el santuario donde se recuperará de la resaca; eso hay que respetarlo”, señala Best of Vegas. “Dé propina a las empleadas de limpieza, de $1 a $2 por día; más si se hospeda en una suite, y mucho, mucho más si ha ensuciado bastante esa suite”.

▶ Asistente del baño: ‘Tips on Tipping’ dice: “Después de que le entreguen una toalla de papel sanitario, deje $1 o $2 dólares al empleado, especialmente si tomó una menta o una horquilla para el cabello”.

▶ Autobús de traslados: de $1 a $2 por persona para el conductor, o $4 a $5 por grupo.

▶ Sommelier: “Muestre su agradecimiento a estos profesionales con una propina del 10% al 20%", pero sólo si esta no está incluida en la factura, advierte ‘Tips on Tipping’.

▶ Guía turístico: el consejo es de $20 por un viaje corto, como un paseo en helicóptero sobre el Strip, pero del 10% al 20% para recorridos más largos, como los del Gran Cañón.

▶ Asistente de estacionamiento: “Las propinas se han reducido al menos el 50%, quizá más, afirma la mayoría de estos empleados”, señaló Werner. “Las personas [que] pagan entre $18 y $20 por estacionamiento piensan ‘Eso es suficiente. Ya es demasiado caro, de todos modos. Esto no es Manhattan; hay mucho estacionamiento aquí’”. Pero la mayoría de los trabajadores de valet, algunos de los cuales son estudiantes, ganan un salario mínimo, por lo cual dependen en gran medida de las propinas para llegar a fin de mes, remarcó Werner. “El servicio de aparcamiento solía ser un trabajo muy atractivo aquí, porque la única calificación necesaria era una licencia de conducir”, explicó. “Y ganaban más de $80.000 al año en propinas en los hoteles de gama alta”. El consenso entre los expertos es que pagar por estacionar no es una justificación para ser avaro con la persona que le entrega su automóvil. Planee desembolsar al menos $3.

La guía “The Best and Worst States to be a Tipped Worker” clasifica cada estado de mejor a peor según su propina media y salario mínimo. Nevada alcanzó el puesto 15, mientras que California ocupó el 12.

