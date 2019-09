Julio Serrano: La tradición oral es profundamente femenina

Hablar con Julio Serrano es un verdadero viaje por los pueblos mesoamericanos, porque es como si este escritor/poeta te tomara de la mano y te llevara por senderos que no exploramos con mucha frecuencia. Ese camino es el de la tradición oral de los pueblos indígenas, en donde todo tiene vida, espíritu y tradición.

Serrano es originario de Quetzaltenango, en el altiplano guatemalteco, y en los últimos años ha dedicado una buena parte de su esfuerzo literario a destacar estas tradiciones orales. El resultado ha sido un profundo conocimiento del imaginario popular que ha estado presente desde hace por lo menos tres mil años, según lo narra el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas.

De su participación en el Los Angeles Libro Festival, que se va a llevar a cabo este sábado 28 de septiembre asegura que es un punto muy importante en su carrera literaria.

“Para mí es como un reencuentro con unos hermanos que no he visto, que sé que existen pero que no conozco”, dice Serrano. “Me emociona mucho poder comunicarme con ellos y rescatar juntos esta identidad que tenemos y que muchas veces se ha perdido debido al racismo cultural del que hemos sido objeto desde que se intentó la desaparición de las lenguas indígenas”.

Ese racismo, dice Serrano, tiene que ver con la creencia occidental de que la tradición oral forma parte de un anecdotario sin importancia ni valor cultural que se impuso con la conquista de los pueblos indígenas.

Todo esto me pareció que era muy importante retomarlo, dice Serrano, quien es fundador de la editorial Libros Mínimos, porque “no es solo contar historias porque son ‘bonitas’, sino porque al hacerlo nos rescatamos, rescatamos nuestra identidad”.

Serrano reforzó su búsqueda de la identidad luego de una investigación poético/académica en la que buscó la relación entre los volcanes y la resistencia política; el Desierto y la migración y el Mar y la memoria. “Quería hacer una especie de trilogía de historia geológica, pero abordándolo desde la perspectiva de la poesía”.

Lo que encontré, dice Serrano, es que en Mesoamérica la tradición oral es una fuente de identidad y cultura. “Claro, eso se sabe en los ámbitos académicos, pero cuando lo descubres en las calles, en los campos, en las ciudades, los cuentos y las tradiciones adquieren una dimensión distinta”.

“Al investigar acerca de los volcanes me di cuenta que todo estaba interconectado, los 33 volcanes de Guatemala, con los de El Salvador y con los del Cinturón de fuego. Para los centroamericanos el volcán es parte de nuestra cotidianidad, lo escuchamos, lo sentimos temblar, sentimos sus cenizas, es parte de nuestra vida diaria”.

Sabiendo lo anterior Serrano, que para entonces ya había escrito varios libros de la tradición oral maya para los niños, entiende que tiene que desarrollar otros instrumentos más allá de los libros para contar historias. “Entonces construyo dispositivos orales en los que están presentes los elementos tradicionales de Mesoamérica, como los olores, tejidos, formas, sabores”.

Este rescate de la identidad tiene raíces muy profundas, y es que en la tradición oral el conocimiento pasa de una generación a otra a través de la vía materna y con una generación de por medio. “Son las mujeres las que trasmiten el idioma, los valores, el conocimiento, y esto se hace, desde hace miles de años de abuelas a nietas.

¿Y los hombres? Los hombres tienen un papel distinto, son la fuerza, están vinculados al trabajo agrícola, a la producción. Están presentes pero no son los que trasmiten, por eso la tradición oral es profundamente femenina. “La identidad y las palabras vienen del lado materno y es que la humanidad es así, uno habla lo que la mama habla”.

Del festival asegura que le parece un evento muy importante personalmente. “Es como si fuera un encuentro de familia, de una familia que sabes que existe pero que no conoces”.

Aunque Serrano ha estado en varias ocasiones en Los Ángeles, no había tenido la oportunidad de compartir su trabajo literario con la comunidad migrante centroamericana. “Para mí es un reto grande llevo años de trabajar este tema de la oralidad, y en Guatemala me funciona y me ha funcionado en países como España o Italia, pero aquí es una población diferente, son hermanos que crecieron en otro lado y que yo no los he visto y no los conozco. No sé si mis palabras funcionan, seguro que sí, pero tengo esos nervios”.

Julio Serrano tendrá una presentación de Cuentos bilingues a las 12:30 p.m. A la 1 firmará libros y a las 3 de la tarde presentará Noche de cuentos. No se lo pierda.

El dato

Qué: Los Angeles Libros Festival

Cuándo: Sábado, 28 de septiembre, de 11 a 4 de la tarde

Dónde: Central Library, 630 W. Fifth Street in Downtown LA

Más información: https://www.lapl.org/libros-fest