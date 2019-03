Mamás fundan una editorial al no encontrar libros bilingües

Rodríguez no planeaba ir a la universidad, pero su madre le dijo un refrán común: no trabajé tan duro para que no continuaras tu educación. Así que Rodríguez se inscribió en un colegio comunitario y trabajó por tiempo completo mientras continuaba una pasantía en KIIS-FM (102.7), que había comenzado en la escuela preparatoria. Pronto se le ofreció un puesto de medio tiempo en la estación de radio y abandonó la escuela con el apoyo y la aprobación de su madre.