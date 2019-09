¿Deberías pagar los préstamos estudiantiles o ahorrar para la jubilación?

Estimada Liz: ¿Cuáles son sus recomendaciones para un recién graduado de la escuela de odontología, que ahora ejerce en California, que tiene alrededor de $250,000 en préstamos por estudios para pagar pero que también sabe la importancia de comenzar a ahorrar para la jubilación?

Respuesta: Si eres graduado, felicidades. Su carga de deuda es obviamente significativa, pero también lo es su potencial de ingresos. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que el salario medio para los dentistas en todo el país es de más de $150,000 al año. El rango en California es típicamente de $154,712 a $202,602, según Salary.com.

Idealmente, no debería haber pedido prestado más del total de lo que esperaba ganar su primer año en el trabajo. Eso habría permitido pagar la deuda dentro de 10 años sin limitarse a otros objetivos.

Un plan más realista ahora es pagar sus préstamos durante 20 años, más o menos. Eso reducirá su pago mensual a un nivel más manejable, aunque aumentará el interés total que paga.

Si no puede permitirse hacer los abonos en este momento en un plan de 20 años, investigue los planes de pago basados ​​en los ingresos, como Pay As You Earn (PAYE) o Revised Pay As You Earn (REPAYE), para sus préstamos federales para estudiantes.

Al igual que otros graduados, sería prudente comenzar a ahorrar para la jubilación ahora en lugar de esperar hasta que su deuda haya desaparecido. Cuanto más espere para comenzar, más difícil será ponerse al día, y se habrá perdido todas las exenciones impositivas, las igualaciones de la compañía y la composición con impuestos diferidos que podría haber ganado.

También asegúrese de comprar un seguro de incapacidad a largo plazo, aunque pueda ser costoso. Perder su medio de vida sería catastrófico, ya que aún tendría que pagar la deuda educativa, que generalmente no puede borrarse en una bancarrota.

