Por qué su mejor estrategia para conseguir un boleto de avión para las fiestas es comprar ahora mismo

¿Ha llenado el tanque de gasolina recientemente? Probablemente notó un alza en los precios y puede haberla atribuido al reciente ataque a las instalaciones petroleras sauditas. Entonces, si está preocupado, dijo: “Si estoy pagando tanto en la gasolinera, ¿puede que los pasajes aéreos estén muy altos?”.

Viajeros, no se asusten por esto. Hay otras razones para entrar en pánico con respecto a las tarifas aéreas de los días festivos. Algunas de ellas tienen que ver con su madre, abuela, padre o hermana, dependiendo de a quién ame más. Esto es lo que está pasando.

El reciente aumento de los precios

El incremento más reciente en los precios de la gasolina, por lo general un indicador de posibles aumentos o disminuciones de las tarifas aéreas, no está relacionado con Arabia Saudita, sino con problemas de producción en las refinerías de California.

Eche un vistazo al promedio actual en Los Ángeles/Long Beach, de acuerdo con AAA Gas Prices el lunes fue de $4.12. Los precios incrementaron después del ataque del 14 de septiembre a las instalaciones sauditas, pero se estabilizaron una vez que se hicieron las reparaciones.

El promedio nacional actual sugiere que se trata de un problema de California. En todo el país, el precio es de $2.64 el galón.

¿Es hora de que cunda el pánico por las tarifas de vacaciones que son peores de lo habitual? No, porque...

Los aumentos en los pasajes aéreos toman tiempo

Se necesita tiempo para que los incrementos de combustible entren en el flujo del pasaje aéreo. “La respuesta corta es meses, tal vez de cuatro a seis meses, antes de que veamos un cambio notable en las tarifas aéreas, si las aerolíneas creen que los precios más altos del combustible son más que fugaces”, dijo Seth Kaplan, un analista de aerolíneas y transporte, en un correo electrónico del 18 de septiembre.

“Las aerolíneas no pueden ajustar los precios por sí mismas basándose en los movimientos del precio del combustible. ... Lo que sí controlan es la oferta de asientos en el mercado”.

Pero las aerolíneas no pueden simplemente cortar el suministro, dijo Kaplan. “Demasiado problemático”.

“Una vez que pasan entre cuatro y seis meses, lo que se ve son vuelos en los que no hay mucha gente reservada, y donde una aerolínea puede retirar unos cuantos vuelos del itinerario y simplemente trasladar a los pocos pasajeros reservados a otros vuelos, y ahí es donde se observan aumentos significativos en las tarifas”, dijo.

Según nuestras cuentas, cuatro meses desde el 18 de septiembre es a mediados de enero.

Tarifa económica básica

Gracias a la categoría economía básica, las tarifas han sido razonables este año, y esa categoría sigue ganando terreno. Una vez que los viajeros estadounidenses se dieron cuenta de que podían intercambiar comodidad por ahorros, se entusiasmaron por las tarifas sin lujos.

“Hay una competencia tan feroz para que las aerolíneas capten a los clientes que los boletos económicos básicos tienen un precio muy agresivo, lo que siempre atraerá a la gente a viajar”, dijo Tom Spagnola, vicepresidente sénior de relaciones con los proveedores de CheapOair. “Incluso si hubiera un ligero aumento en el costo de los boletos, las tarifas siguen siendo muy asequibles”.

Uno de los participantes más recientes en el rodeo de tarifa básica es Hawaiian Airlines, que el 21 de octubre lanzará sus boletos de tarifa reducida planeados desde hace mucho tiempo.

Si observa el mercado de Honolulu desde LAX, encontrará tarifas de ida y vuelta del 6-13 de noviembre (ambas miércoles, porque tienden a ser más baratas) de $358 en varias aerolíneas; la tarifa básica en Hawaiian es de $20 más.

Considere también que Southwest ahora vuela a Hawaii, lo que hace que el campo esté más concurrido. (No mostró disponibilidad de viajes de ida y vuelta para esas fechas y, por ahora, los vuelos de Southwest desde LAX hacen una parada antes de dirigirse a Honolulu, lo que prolonga el viaje a más de nueve horas en algunos casos).

Dado que la competencia por los pasajeros ha aumentado y ha mantenido el control de las tarifas, ¿ha llegado el momento de entrar en pánico con respecto a las tarifas de las vacaciones? Un poco, porque...

El crecimiento de las aerolíneas se ha ralentizado

En un correo electrónico enviado el lunes, Kaplan, analista de aerolíneas, señaló que el crecimiento en el número de asientos este año debería haber estado a la par con 2018, un buen año. Pero luego vino la cancelación de los vuelos del 737 Max, que ralentizó las cosas.

“El impacto de un crecimiento más lento, en el contexto de lo que parece ser una demanda de viajes todavía sólida, es el aumento de las tarifas aéreas, que no son drásticamente más altas debido al crecimiento del 4% frente al 6%, sino que todo es importante durante un período de viaje de gran demanda”, dijo Kaplan. Su “importe podría ser más económico. Pero no será barato, de eso estoy seguro”.

¿Debería entrar en modo lunático ahora? Tal vez, porque...

Demanda

Las aerolíneas, han hecho que volar (al menos en cuanto a precio) sea tan fácil de amar que un número récord de nosotros lo queremos hacer, especialmente en las fiestas.

El tráfico aéreo sigue batiendo récords, dijo Spagnola, y agregó: “Las aerolíneas esperan otro año récord de pasajeros durante el período de viaje del Día de Acción de Gracias y Navidad/Año Nuevo.

“La demanda es alta, por lo que los vuelos se agotarán para los días de viaje de mayor demanda dentro de la semana de las vacaciones reales”.

“Sugeriría encarecidamente reservar vuelos lo antes posible para las vacaciones”, dijo. “No hay señales de una desaceleración en la compra de pasajes aéreos para el resto de 2019 y principios de 2020”.

Spagnola ya está buscando tarifas de vacaciones para su familia. “Lo que he visto es que se están agotando los vuelos, así que esto va a limitar los días/horarios que puedo viajar. Para las personas que no son flexibles, esto afectará su capacidad de mantener bajos sus precios si no están decididos a viajar”.

En resumen, dijo: “No espere. Compre ahora”.

Entonces ¿qué tan nerviosos deberíamos estar? Basado en una rápida comparación de precios en una sola ruta, bastante nerviosos.

Digamos que quiere volar de LAX a Washington, D.C. (cualquier aeropuerto) para el Día de Acción de Gracias. Desea salir el 27 de noviembre (miércoles) y regresar el 1 de diciembre (domingo). No está dispuesto a gastar la herencia de sus hijos, por lo que busca una tarifa económica básica.

Al revisar las tarifas el lunes, encontré que el precio económico básico para esas fechas estaba mayormente agotado en United, American y Delta. Southwest, que no cuenta con importe básico, tenía poca disponibilidad en sus tarifas “Wanna Get Away”, sus boletos más baratos.

El pase más económico fue el viaje de ida y vuelta de United, con un precio de 642 dólares.

Así que muchas gracias mamá, papá, abuela, hermana o quien sea que le esté esperando al otro lado. Nuestro deseo aparentemente insaciable de tarifas bajas y nuestra capacidad de encontrarlas la mayor parte del tiempo nos hizo creer que hallaríamos un buen precio.

Y casi siempre podemos, excepto cuando, para muchos de nosotros, es lo más importante. Es un trozo de carbón en la bota navideña, pero al menos tenemos la bota. Felices fiestas.

