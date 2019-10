Candace Bushnell: “Sexo” a los 60 años

En una tarde reciente, Candace Bushnell y yo estábamos sentados en el bar de la piscina del Hotel Beverly Hills. Habían pasado 25 años desde que presentó su primera columna “Sex and the City” al New York Observer, el periódico semanal donde yo era editor. En ese cuarto de siglo, durante el cual Candace y yo seguimos siendo amigos íntimos, la columna se convirtió en un libro, que se convirtió en la popular serie de HBO (que se emitió de 1998 a 2004 y ganó varios premios Emmy por sus estrellas), a la que siguieron dos películas, “Sex and the City” en 2008 (taquilla mundial: 415 millones de dólares) y “Sex and the City 2” en 2010 (294 millones de dólares).

Candace llevaba una chaqueta Tuleh vintage a rayas grises de estilo masculino, camisa de lino con flores, pantalones de seda blanca y zapatillas Gucci de cuero forradas con lana de cordero. Pidió huevos revueltos y un cóctel Frosé rosa. Bronceada, delgada como un látigo y prodigiosamente optimista, Candace gira entre lo pícaro y lo mordaz: el “labio superior rígido de Nueva Inglaterra” con el que se crio en Connecticut mezclado con la sonrisa torcida que la convirtió en una doppelgänger (gemela malvada) de Meg Ryan y la It-Girl de la demoníaca Manhattan en la década de 1990.

Este verano, Grove Press publicó el libro más reciente de Candace, su octavo, “Is There Still Sex in the City?”, parte memorias, parte guía de citas para mujeres mayores de 50 años. Candace está desarrollando el libro en una serie de televisión con Paramount Television y Anonymous Content; está coescribiendo el piloto y servirá como productora ejecutiva. Si era una sensación en sus 30 años, Candace se ha convertido en una franquicia a los 60.

“Cuando recibí la columna por primera vez, lo primero que pensé fue: ‘Esta será mi gran oportunidad’”, dijo de su yo de 34 años. “Sentí como si hubiera estado practicando para ese momento durante años. Y cuando algo así le sucede a una mujer, la gente tiende a pensar: ‘Oh, es algo aleatorio, y simplemente tienes suerte’. No. He trabajado profesionalmente en periodismo desde los 19 años. Y una de las continuas frustraciones de ser yo en ese momento fue el increíble sexismo. Eran tiempos #MeToo reales. Ahora descubro que hay hombres que intentaron sabotear activamente mi carrera. Uno incluso me lo dijo. Esa es una de las cosas que realmente recuerdo, es cómo se comportaron los hombres, y cómo siendo mujer tuviste que negociar todo esto. Estás tratando de ganarte la vida con un telón de fondo en el que las negociaciones no son sencillas. Siempre están enturbiadas por el sexismo”.

El título inicial de Candace para su nuevo libro había sido “Middle-Aged Madness”. En 2011, su esposo, el ex bailarín principal del New York City Ballet, Charles Askegard, le pidió el divorcio. (Se habían casado en 2002, en una unión registrada en la columna “Vows” del New York Times ). “Sentí que el sistema me había derrotado”, escribe en el libro. “No sólo podía perder mi casa, sino que estaba a punto de convertirme en una más de las millones de mujeres de mediana edad que se divorciarían ese año. Quién tendría que volver a salir, a buscar una vez más a un hombre que no existe”.

Candace escribió la mayor parte del libro en su casa en Sag Harbor, Long Island. (También tiene un apartamento en el Upper East Side de Manhattan). Durante esos dos años, su padre murió y su mejor amiga, la publicista Jeanine Pepler, se suicidó. En ese tiempo también comenzó a salir con Jim Coleman, un alto y fornido asesor de bienes raíces a quien conoció a la antigua usanza, en una fiesta, y a quien le dedica su nuevo libro. Fueron presentados por Chris Noth, el actor que interpretó a Mr. Big en “Sex and the City”.

“Vivimos en una época en la que parece que la gente tiene que seguir empezando una y otra vez”, dijo Candace. “La realidad es que hay pérdidas. También es un momento en el que las personas sienten que ‘es ahora o nunca para cambiar mi vida’. A los 50 años, empiezas a quedarte sin energía. Lo has estado haciendo todo y te has esforzado mucho, y te entumeces, porque tienes esta rutina y la estás haciendo una y otra vez. Pero entonces estas pérdidas te golpean; está el divorcio, la muerte. Te entristecen y cambian tu idea de quién eres en el mundo. Pueden desencadenar un ataque de locura de mediana edad, en el que lo esencial es que estás tratando de averiguar qué hacer para sentirte mejor en tu vida”.

“Una de las cosas que también le sucede a la gente es sentirse como si tuvieran 12 años otra vez”, continuó. “Las mujeres no son menopáusicas para siempre. Según la investigación que he realizado, técnicamente sólo se puede ser menopáusica durante un año. Y luego eres posmenopáusica. Algunas mujeres han dicho, y yo también tuve esta experiencia, cuando las hormonas se van de repente, que te sientes como si tuvieras 12 años de nuevo, de la manera en que te sentías antes de que tuvieras ¡las malditas hormonas! Ahora sé que suena un poco chiflado. La gente se vuelve un poco loca, como si hubiera un deseo de correr, un deseo de bailar, de moverse. La persona puede empezar a salir con otros que son mucho más jóvenes. Si alguien está en medio de esta locura de mediana edad, por ejemplo, están bailando o bebiendo demasiado y se están comportando de una manera que no son ellos mismos, no intentes detenerlos, porque también podrían estar muy enojados, y sin duda te gritarán”.

Si “Sex and the City” sirvió como un narrador maravillosamente poco confiable para las mujeres de entre 20 y 30 años, el ojo de Bushnell ha girado hacia las mujeres de entre 50 y 60 años que se enfrentan a un “futuro confuso”.

“Terminas divorciándote y no has estado en el mercado laboral de una manera seria durante 20 años. No tienes ingresos y estás tratando de conseguir un trabajo que tenías hace 30 años”, dijo. “Es realmente un sentimiento, ‘Bueno, he cerrado el círculo’. No es el final de cuento de hadas que se promete a las mujeres”.

“Lo que más importa no es el amor, sino el dinero”, dice Bushnell. “Y, ya sabes, eso es muy, muy duro”. (Jay L. Clendenin/Los Angeles Times)

“Lo que es interesante es que eso no parece importar realmente, qué decisiones has tomado”, continuó. “Aunque lo que más importa no es el amor, sino el dinero. Y, ya sabes, eso es muy, muy duro”.

Candace dijo que le encanta lo que está viendo en el trabajo de escritoras más jóvenes. “Estoy muy impresionada”, dijo. “Creo que las escritoras en este momento están realmente a la vanguardia. Hay un nivel serio de pensamiento y análisis que no se les permitía hacer a las mujeres cuando yo tenía 20 años. Miro a todas estas jóvenes, muchas de ellas parecen haber ido a escuelas de la Ivy League y han recibido bastante educación. No son investigadoras vaqueras poco convencionales como yo”.

Tomó un sorbo de su bebida rosa y se echó a reír. “Esa es una flor comestible”, dijo.