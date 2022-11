Rumbo a Qatar 2022: La selección literaria polaca

El fútbol es popular, porque la estupidez es popular.

Jorge Luis Borges.

La selección de Polonia pasó por mejores tiempos en el ámbito futbolístico que en la actualidad. En 1937 clasificó por primera vez a una Copa del Mundo, luego de ganar sus tres primeros partidos de clasificación.

De esta manera, en 1938 abrió su paso a una ansiada Copa Mundial en Francia. En el debut de Polonia en la Copa Mundial, le tocó enfrentarse al equipo de Brasil. Este partido llegó a marcar historia en la Copa Mundial. En la época de 1930, Brasil era un fuerte rival, aunque aún no era considerado como el mejor equipo de ese tiempo.

El equipo de Polonia parecía no ser un equipo a su altura, porque no tenía experiencia en este tipo campeonatos. Es por esto, que Polonia no era el favorito en ese partido y era de esperarse que perdiera frente a Brasil. A pesar de esto, la selección de Polonia sorprendió a sus hinchas jugando en la cancha con un estilo propio. El equipo de Polonia -que vistió de blanco y rojo- llegó a jugar el tiempo extra y perdió 5-6. No podría pasar por desapercibida la notoria participación de Ernest Wilimowski.

Anuncio

Este delantero que tenía seis dedos en un pie, entregó todo su potencial anotando 4 de los 5 goles de la rojiblanca. Su desempeño individual fue uno de los mejores en la historia de la Copa Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Polonia se enfrentó a Hungría, siendo éste su último partido de nivel internacional. Fue allí, que Polonia venció a Hungría con el marcador de 4-2.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1946 Polonia se enfrentó a Checoslovaquia. La selección de Checoslovaquia, conocida como una de las mejores de la Eurocopa, quedó derrotada 3-1 frente a una imponente selección de Polonia.

Dos años después, lo que los polacos no esperaban era una gran derrota frente el equipo de Dinamarca, el cual ganó 8-0. Más adelante, los polacos quisieron borrar de sus memorias ese score fatal en la historia de su equipo. Por ello en 1963, cuando jugaron frente a la selección de Noruega, ganaron 9-0 con coraje convirtiéndose en la segunda mayor victoria. Wlodzimierz Lubański debutó en este partido marcando un gol, el cual sería el primero de muchos. Lubański llego a anotar 48 goles en 75 partidos entre los años 1963 y 1980.

Anuncio

Más adelante se superó esa victoria cuando la selección de Polonia venció a San Marino con 10-0 en el 2009. Después, en 1970 cambiaría la historia de la selección de futbol polaca gracias a la llegada de su primer entrenador Kazimierz Górski. En 1972, Górski llevo al equipo de Polonia a obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano.

Como escribió Eduardo Minogna, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera.

La selección de Polonia ha revelado su lista de los 26 convocados para el Mundial Qatar 2022, en donde está emparejado en el “Grupo C” junto a México, Argentina y Arabia Saudita.

Anuncio

No hay grandes novedades en la convocatoria del técnico Czesław Michniewicz, donde solamente la “gran sorpresa es que no incluyó a Mateusz Klich, quien milita en la Premier League.

Porteros.- Bartlomiej Dragowski (Spezia/ITA), Lukasz Skorupski (Bologna/ITA), Wojciech Szczesny (Juventus/ITA)

Defensas.- Jan Bednarek (Aston Villa/ING), Bartosz Bereszyski (Sampdoria/ITA), Matty Cash (Aston Villa/ING), Kamil Glik (Benevento Calcio/ITA), Robert Gumny (Augsburg/ALE), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsovia/POL), Jakub Kiwior (Spezia Calcio/ITA), Mateusz Wieteska (Clermont/FRA), Nicola Zalewski (AS Roma/ITA).

Anuncio

Mediocampistas.- Krystian Bielik (Birmingham City/ING), Przemyslaw Frankowski (Lens/FRA), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin/POL), Jakub Kaminski (Wolfsburg/ALE), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Riad/KSA), Damián Szymanski (AEK Atenas/GRE), Sebastian Szymanski (Feyenoord/HOL), Piotr Zielinski (Napoli/ITA), Szymon Zurkowski (Fiorentina/ITA)

Delanteros.- Robert Lewandowski (Barcelona/ESP), Arkadiusz Milik (Juventus/ITA), Krzysztof Piatek (Salernitana/ITA), Karol Swiderski (Charlotte FC/USA).

En el ejercicio de idear una selección polonesa categorizada por escritoras y escritores para defender la arquería polaca de las letras, presento una clasificación de las plumas que consagrarían el dream team de la literatura en Polonia.

Comenzamos en la portería con Leszek Engelking, autor de Szwejkowie i Don Kichoci (2019); como defensa central opto por Ewa Kuryluk, autora de Encyklopedierotyk (2001); en la defensa lateral selecciono a Jacek Dehnel, autor de Lala (2006); para el mediocentro a Olga Tokarczuk, autora de Los Errantes (2007); como centrocampista a Adam Zamoyski, autor de Poland: A History (2009); para la media punta a Maria Janion, autora de Niesamowita Słowiańszczyzna (2006); para el mediocentro defensivo a Krzysztof Czyżewski, autor de W stronę Xenopolis (2019); en el interior derecho a Witold Gombrowicz autor de Cosmos (1965).

Para el interior izquierdo tenemos a Małgorzata Warda, autora de 5 sekund do Io (2019); para el delantero centro contamos con Waldemar Łysiak autor de El jugador de ajedrez (1980); en la segunda punta a Anna Brzezińska, autora de Córki Wawelu to powieść historyczno obyczajowa (2017) y en el extremo a Zygmunt Miłoszewski, autor de El caso Telak (Un caso del fiscal Szacki 1) (2007), como sparrings, convocaría una lista de quince plumas, en la que figuran Marek Krajewski, Remigiusz Mróz, Andrzej Pilipiuk, Katarzyna Bonda, Michał Heller, Andrzej Sapkowski, Adam Zagajewski, Janusz Leon Wiśniewski, Krzysztof Varga, Ignacy Karpowicz, Ida Fink, Karol Maliszewski, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska y Danuta Czech. En el puesto de director técnico tendríamos a Karol Józef Wojtyła.