¿Se vive mejor fuera de Los Ángeles? Lo que aprendí después de mudarme

La inflación y los altos precios de la gasolina en Los Ángeles hacen que mucha gente se replantee dónde vivir, así que he estado reconsiderando nuestra decisión de irnos de la ciudad. Hace cuatro años, mi marido, nuestra hija de dos años y yo salimos del aeropuerto internacional de Los Ángeles con boletos de ida a Madison, Wisconsin. Teníamos carreras profesionales (yo gerente de una empresa de automoción, él profesor adjunto en la UCLA). Teníamos una casa en Mar Vista, con dos perros y un jardín hermoso. Después de 15 años, habíamos establecido Los Ángeles como nuestro hogar. Y de repente, dejó de serlo.

En una reciente visita de vuelta, amigos y desconocidos me preguntaron: “¿Se vive mejor fuera de Los Ángeles?”. Todos ellos repiten a menudo ejercicios mentales en los que se trasladan a una utopía en Bend (Oregón), Boise (Idaho) o Austin (Texas), donde los cafés con leche helada fluyen y el tráfico es inexistente.

Me quedé con la mirada perdida. ¿Soy más feliz? Nuestra antigua casa de Mar Vista estaba de nuevo a la venta, así que me lo pensé mucho.

En aquel entonces, mi marido y yo teorizamos que podríamos estar más satisfechos en otro lugar. Hubo algunos momentos concretos que nos empujaron a dar el salto. Primero, descubrimos un nido de viuda negra en la habitación de la bebé. Luego, tuve un ataque de pánico en el tráfico del 405. Por último, nos enteramos de que a mi padre le habían diagnosticado Parkinson.

¿Era cierta nuestra teoría? Esto es lo que descubrí al irme de Los Ángeles al Medio Oeste para estar más cerca de mi familia.

1. No se puede volver a casa y pensar que todo es igual.

Pensé que nos reencontraríamos con viejos amigos cuando volviéramos a mi estado natal, pero apenas los vemos. La mayoría están casados y tienen tres hijos. Al principio nos recibieron con los brazos abiertos, pero ahora no nos vemos muy a menudo. Quizá sea por los agotadores horarios de fútbol de sus hijos.

En nuestra etapa, haces amigos a través de tus hijos, y eso es lo que hemos hecho. Lo curioso es que la mayoría de nuestros nuevos amigos son también inmigrantes, de California o de la Costa Este, que tomaron la misma decisión de buscar una vida más tranquila, así que nos sentimos como en casa.

2. Hay menos diversidad

En un concesionario de coches del centro de Los Ángeles que visité por trabajo se hablaban 32 idiomas. En Madison, una vez asistí a una reunión con otras cuatro mujeres blancas llamadas Sara/Sarah.

No queríamos criar a nuestra hija rubia sólo entre niños parecidos a ella. Así que preguntamos y elegimos un barrio y un centro de preescolar con una composición racial y étnica relativamente diversa. También hicimos amistad con familias de todo el mundo a través de la universidad donde trabajo.

Mi hija empezó la escuela pública el mes pasado. En nuestra parada de autobús se hablan cuatro idiomas. Madison nunca ofrecerá tanta variedad como un centro global como Los Ángeles, pero puedes construir un círculo de amigos diverso si lo conviertes en una prioridad.

3. La vida es más fácil en otros lugares

En Los Ángeles, trabajábamos horas locas para mantener nuestra hipoteca, los gastos y la niñera. En Madison, con trabajos menos estresantes, podemos permitirnos una casa de estilo colonial que es casi tres veces más grande que nuestro bungalow de Los Ángeles en una parcela llena de robles. Ahora soy yo quien lleva a mi hija al parque las tardes soleadas.

Hemos cambiado el océano por tres lagos y el sol perenne por las estaciones. A nuestra hija le encanta patinar sobre hielo y la nieve. Otras cosas también son más fáciles. El zoo es gratis, y vamos de verdad.

4. La creatividad florece con menos estrés

Al menos para mí. Un estilo de vida más tranquilo me proporcionó tiempo libre para escribir y revisar una novela y varios libros ilustrados para niños. ¿Quién dice que todos los soñadores están en la Ciudad de los Ángeles?

5. Significa mucho cuidar de padres mayores

Cuando la gente me pregunta por qué me fui, me viene a la cabeza la cara de mi padre. No conocíamos el alcance de su enfermedad y no podíamos saber lo rápido que iba a empeorar. Cuando mi padre murió dos años después de que volviéramos a vivir allí, tuve que estar presente en todo momento. Sólo por eso mereció la pena nuestra decisión de desarraigarnos. Y ahora que mi padre ya no está, mi madre nos necesita más que nunca.

6. El cambio puede ser bueno

La pandemia dificultó los viajes, y a veces me he sentido literalmente atascada con nuestra decisión. Hace poco alguien me preguntó si Madison era nuestro “hogar para siempre”, una perogrullada que me recuerda que algún día los gusanos se comerán mis restos. Nada es para siempre.

Pero hoy puedo respirar porque mi viaje al trabajo duró siete minutos. He tenido más tiempo para acurrucarme con mi hija. He encontrado tiempo para escribir y hacer ejercicio. Corrí un gran riesgo al volver, y he crecido gracias a ello, tanto creativamente como esposa y madre. Mi hija y yo estamos aprendiendo juntas a pintar con acrílicos en los fríos días de invierno. Me ha visto perseguir mi sueño de escribir para ganarme la vida, y no sólo hablar de hacerlo algún día.

7. Sigo deseando volver

Después de que mi marido y yo revisáramos las fotos de nuestra antigua casa, criticando los cambios que habían hecho los nuevos propietarios, me preguntó: “¿Quieres volver a mudarte?”.

“De ninguna manera”, le dije, porque sabía que eso era lo que quería oír. En junio salió a la venta por la escandalosa cifra de dos millones de dólares, el doble de lo que habíamos pagado por ella siete años antes.

Pero era mentira.

Mis sentimientos son mucho más complicados. A pesar de lo que ofrece Madison, una parte muy arraigada de mí anhela volver. Los Ángeles se me metió bajo la piel, con su caos apenas contenido y sus crepúsculos persistentes. Al crecer en Wisconsin, siempre estuve buscando. Anhelaba escapar de las convenciones de mi infancia. Era inquieta y Los Ángeles me ofrecía una variedad infinita. A pesar de que mi lado racional marca casillas, una parte de mí quiere volver allí. Algún día quizá lo hagamos.

