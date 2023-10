In-N-Out, la cadena de hamburguesas favorita del sur de California, cumple 75 años

Lynsi Snyder es la mejor conocedora de In-N-Out Burger. Pero escribir la historia de esta cadena de 75 años ha sido para ella una experiencia de aprendizaje.

Snyder es la propietaria y presidenta de la cadena de comida rápida, con casi 400 establecimientos en siete estados, y la única descendiente de sus fundadores, Harry y Esther Snyder.

“Hay cosas sinceras sobre mis abuelos que aprendí en este proceso, y eso fue muy bonito. Entrevistamos a varias personas para contar bien la historia, porque está claro que yo no estuve desde el 48 hasta el 82”, dijo en una reciente entrevista telefónica.

Snyder, de 41 años, nació en 1982. Conoció a su abuela, pero nació casi seis años después de la muerte de su abuelo, en 1976. Los dos hijos de Harry y Esther murieron jóvenes. Su tío Rich murió en 1993 y su padre, Guy, en 1999, cuando ella tenía 17 años. Ahora, como única propietaria de la empresa, el patrimonio neto de Snyder ha sido estimado por la revista Forbes en más de $6.7 mil millones.

Una Doble Doble de In-N-Out Burger con papas fritas y una guarnición extra para untar. (Jenn Harris / Los Angeles Times)

El nuevo libro de Snyder, “The Ins-N-Outs of In-N-Out Burger”, recorre la vida de su familia, lo que dieron a In-N-Out Burger y lo que In-N-Out Burger les dio a ellos. Se publicó el martes 17 de octubre. Y el domingo, su empresa celebró su 75 aniversario con un festival que duró todo el día en el FairPlex de Pomoma. El evento contó con música en vivo, un espectáculo de carros, atracciones de carnaval y camiones de comida al aire libre de In-N-Out Burger y un puesto de limonada.

Para Snyder es importante que la historia sea correcta, y para ello ha contado con la ayuda de antiguos empleados de In-N-Out y de los archivos de la empresa. Dice que el libro aclarará la historia de su familia y de la empresa.

Un cliente lleva comida mientras sale de un restaurante In-N-Out en Fisherman’s Wharf de San Francisco, el miércoles 20 de octubre de 2021. (ASSOCIATED PRESS)

“Fue muy molesto leer algunas cosas que no eran exactas, que no eran ciertas. Simplemente tenían la historia equivocada. Es una familia. Es un legado. Desde la primera cosa que leí que estaba mal, quería hacerlo. Era solo cuestión de cuándo. Pensamos que sería estupendo publicarlo en el año del 75º aniversario”, explica.

La narración del libro se intercala con datos curiosos para los aficionados de la marca, como que In-N-Out solo utiliza cebollas Bermuda y todas las formas en que los clientes pueden pedirlas. También describe el diseño del paisaje característico de In-N-Out: dos palmeras de abanico mexicanas de 6 metros que se plantan cruzando los troncos a medida que crecen, como se ve en la película de 1963 “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World”. Y escribe sobre el famoso secreto del condimento de las hamburguesas, similar al aderezo Thousand Island, que data de 1948 y que mezclaba Harry en un barril con el mango de un hacha de madera.

El libro comienza con Lynsi Snyder reviviendo lo que era correr en la pista de Pomona y cómo la hizo acercarse a su difunto padre, que era aficionado a las carreras. Su abuelo, Harry, era copropietario de Irwindale Raceway.

A continuación, el libro se remonta a la humilde infancia de Harry y Esther, al servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial y a las experiencias que les llevaron a abrir su primer autoservicio In-N-Out el 22 de octubre de 1948 en Baldwin Park.

El libro aborda temas difíciles. En el capítulo cuatro, “Redención”, habla del ciclo de malos tratos en la familia de Harry Snyder y de cómo surgió la Fundación In-N-Out para combatir el maltrato infantil. También habla de la muerte de su tío y del abuso de sustancias de su padre.

“Sabía que había partes tristes en la historia, que mi abuelo sufrió malos tratos, pero luego me enteré de que su padre lo pasó realmente mal. Sé que él también sufrió abusos. Fue muy triste. Y también es una gran historia de éxito, porque creo que su padre no creía que fuera a llegar a mucho. Y él hizo realidad su sueño, y obviamente su éxito ha ido más allá de su vida”, dijo.

Un restaurante In-n-Out Burger en Baldwin Park. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Snyder también incluye recuerdos de su abuela Esther, que era un ejemplo a seguir muy querida en la empresa con una fuerte fe cristiana. Y escribe sobre cómo era visitar la sede de In-N-Out cuando era niña.

Snyder aprendió el negocio de In-N-Out desde abajo. En 1999, empezó a trabajar para la empresa a los 17 años en un establecimiento de Redding, cerca de donde vivía entonces con su madre, Lynda. Se presentó como cualquier otra persona y se le asignaron las mismas tareas que a los demás miembros del equipo, incluido el trabajo en la cocina a la vista de los clientes del drive-thru. Su primer día fue la inauguración del restaurante.

“Estaba nerviosa”, dice. “Me hicieron atender al primer cliente, y era un local nuevo. Y entonces no teníamos (la caja registradora) que nos dijera cuánto cambio teníamos que devolver. Entonces teníamos que contarlo. Son matemáticas bastante sencillas, pero cuando estás nervioso y en el acto y un poco asustado. Disfruté de casi todos los puestos allí. Me gustaba mucho poder interactuar con los clientes. Y le digo a la gente que me gustaba preparar la lechuga.

Carros esperan en un carril de autoservicio en un local de In-N-Out en Alhambra en abril de 2020, durante los primeros días de la pandemia. (Carolina A. Miranda / Los Angeles Times)

Snyder empezó a planear el libro hace unos dos años. También participó activamente en Slave 2 Nothing, que creó con su marido, Sean Ellingson, en 2016. Esta organización sin ánimo de lucro lucha contra la trata de seres humanos y el abuso de sustancias, y amplía la labor de la Fundación In-N-Out. Los beneficios del libro irán destinados a ambas fundaciones.

La autora espera que el libro ayude a los fans a conocer mejor la empresa.

“Estoy muy contenta de que se cuente la historia. Seguramente no tenemos todo, pero tenemos mucho. Podremos ofrecer a los clientes y a la familia In-N-Out la verdadera historia desde el principio. Creo que se entiende muy bien la parte del negocio familiar y la cronología de las cosas en In-N-Out, cuando surgió el Double-Double, cuando apareció la malteada. Algunas personas más jóvenes pueden pensar que siempre ha estado ahí”.

Los letreros de In-N-Out Burger llenan el horizonte el martes 8 de junio de 2010, en California. (Adam Lau / Associated Press)

75 años de historia de In-N-Out Burger

Oct. 22, 1948: Harry y Esther Snyder abren el primer autoservicio In-N-Out en Baldwin Park con una inversión de $5 mil y un socio, Charlie Noddin. Harry tiene 35 años y Esther 28.

1949: Harry Snyder construye un sistema de altavoces de dos vías para agilizar el servicio drive-thru. Como es un concepto nuevo, coloca un cartel explicando a los clientes cómo utilizarlo. Se abre un segundo restaurante en Covina.

1951: Restaurantes abren en La Verne y Covina.

Feb. 22, 1951: Nace en Covina el primer hijo de la pareja, Harry Guy Snyder.

1952: Se abre la tienda nº 5 en 2114 E. Foothill Blvd., Pasadena, la tienda más vieja aún de pie, según Lynsi Snyder-Eillingson.

13 de julio de 1952: nace en Covina el segundo hijo de Harry y Esther, Richard Allen Snyder.

Finales de 1952: Los Snyder se separan de Noddin, que se queda con tres de los seis primeros locales de In-N-Out. Esos restaurantes cambian de nombre y abandonan la cadena.

1954: La construcción de la autopista I-10 obliga a los Snyder a cerrar su puesto original en 1954 y a reconstruirlo cerca con un autoservicio de dos carriles. In-N-Out presenta un nuevo logotipo con una flecha que “apunta al orgullo”, en sustitución de las palabras “sin demora”.

1955: El menú secreto de In-N-Out comienza a emerger cuando Harry Snyder empieza a comer hamburguesas envueltas en hojas de lechuga sin pan. Ahora se llama Protein Style.

1958: In-N-Out sustituye los refrescos embotellados por bebidas de dispensador.

1961: La cadena empieza a preparar hamburguesas Animal Style para los clientes.

1963: La Double-Double aparece por primera vez en el menú. In-N-Out contrata a su primer carnicero.

1966: Se imprime el primer manual oficial del empleado. Harry Snyder empieza a imprimir manteles con mapas de los restaurantes In-N-Out. Antes de eso, sus equipos repartían papel de carnicero.

1972: Harry Snyder, fan de la película de 1963 It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World, empieza a plantar palmeras cruzadas delante de la mayoría de sus restaurantes. En la película, el tesoro está enterrado bajo palmeras con troncos que se cruzan para parecerse a una “gran W”.

1973: Grandes alfileres de latón con revestimiento de plata sustituyen a los alfileres de pañal para sujetar los delantales de los empleados.

1974: Los delantales rojos sustituyen a los blancos.

1975: Se añaden las malteadas al menú. Se abre la primera tienda en el condado de Orange.

Dic. 14, 1976: Harry Snyder fallece a los 63 años tras una batalla contra cáncer de pulmón. Su hijo Rich se convierte en presidente de la empresa a los 24 años, y su primogénito, Guy, en vicepresidente.

16 de agosto de 1978: Un incendio arrasa la sede de In-N-Out en Baldwin Park.

1981: Se abre una nueva sede en Baldwin Park.

5 de mayo de 1982: Nace Lynsi Snyder, hija de Guy y única nieta de Harry y Esther.

1984: Esther y Rich Snyder crean la Fundación In-N-Out con el objetivo de combatir el maltrato infantil.

1985: Rich Snyder empieza a imprimir versículos de la Biblia en los productos de papel de In-N-Out.

15 de diciembre de 1993: Rich Snyder fallece a los 41 años en un accidente de avión privado cerca del aeropuerto John Wayne de Santa Ana.

1994: La empresa traslada su sede central a Irvine.

1998: La película El gran Lebowski incluye frases sobre In-N-Out, lo que garantiza su presencia en la cultura popular nacional. In-N-Out celebra su 50 aniversario con 134 establecimientos.

1999: Lynsi Snyder, de 17 años, empieza a trabajar para In-N-Out. El 4 de diciembre, su padre, Guy Snyder, fallece a los 48 años.

2002: Nacen las Animal Style Fries en West Covina.

4 de agosto de 2006: Esther Snyder fallece a los 86 años.

2010: Lynsi Snyder, de 27 años, se convierte en presidenta de la empresa el día de Año Nuevo. La personalidad televisiva Huell Howser dedica un episodio de su serie de televisión pública California’s Gold a In-N-Out el 31 de mayo.

2013: Bloomberg News califica a Lynsi Snyder, que entonces se apellidaba Torres, como la “multimillonaria estadounidense más joven”.

2014: Se abre una réplica del In-N-Out original en el 13766 de la avenida Francisquito, en Baldwin Park, cerca de la huella del primer edificio.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, en el centro, posa con la propietaria y presidenta de In-N-Out Burger, Lynsi Snyder, a su derecha, en Franklin, Tennessee, el martes 10 de enero de 2023. (Jonathan Mattise / Associated Press)

7 de enero de 2015: El restaurante número 300 de la cadena abre en Anaheim.

2017: Lynsi Snyder-Ellingson añade el chocolate caliente al menú.

Junio de 2018: In-N-Out cierra todos sus locales de Texas durante dos días por culpa de unos panes de calidad inferior, lo que crea una avalancha de titulares sobre el “Breadgate”.

14 de octubre de 2021: Los funcionarios de sanidad cierran el único In-N-Out de San Francisco por no comprobar sistemáticamente que los clientes están vacunados contra el COVID-19. “Nos negamos a convertirnos en la policía de vacunación de ningún gobierno”, cita KRON4 a Arnie Wensinger, director jurídico y comercial de In-N-Out, en un comunicado.

Enero de 2023: Con casi 400 establecimientos en funcionamiento en California, Nevada, Arizona, Utah, Texas, Oregón y Colorado, In-N-Out anuncia planes de expansión a Tennessee para 2026.

Isabel Frisk, con su nieta Judith Tyndall a su lado, señala el cartel de hamburguesas en el Jack-in-the-Box de Pacific Beach Drive y Mission Boulevard hacia 1952. El Motel Mission Bay es lo único que queda en la actualidad. (Cortesía de la Sociedad Histórica de Pacific Beach)

In-N-Out no es la única cadena de comida rápida originaria del sur de California

El sur de California fue un semillero de innovación en comida rápida a mediados del siglo pasado.

A In-N-Out Burger, que abrió en 1948 y celebró su 75 aniversario el domingo 22 de octubre, se le atribuye la introducción de un sistema de altavoces que permitía a los clientes pedir antes de llegar a la ventanilla.

Otras cadenas famosas se fundaron más o menos al mismo tiempo. Los fundadores se conocían entre sí y observaban lo que hacían los demás para saber qué funcionaba y qué no. A veces se ayudaban mutuamente.

Esto era especialmente cierto en San Bernardino, donde McDonald’s, Taco Bell y Del Taco tienen sus raíces. Y en San Diego nació Jack in the Box. He aquí la historia de estas cadenas locales de comida rápida.

Carl’s Jr: Carl Karcher abrió un carrito de hot dogs en Florence y Central, en Los Ángeles, en 1941. Abrió el primer Carl’s Jr. en Anaheim en 1945. El menú ha cambiado muchas veces y ahora tiene hamburguesas y sándwiches de pollo, pero no hot dogs. Entre las hamburguesas más famosas están la Famous Star y la Western Bacon Cheeseburger. La empresa matriz CKE Restaurants se trasladó a Tennessee en 2017, pero sus responsables volvieron al condado de Orange para celebrar su 80 aniversario en 2021. Cuenta con más de 3800 restaurantes Carl’s Jr. y Hardees en 44 estados y 43 condados, según su página web.

Un letrero del restaurante McDonald’s. (ASSOCIATED PRESS)

McDonald’s: Los hermanos McDonald, Richard y Maurice, tenían un autocine que servía barbacoas en San Bernardino cuando decidieron simplificar su negocio en 1948, reduciendo el menú a hamburguesas y sirviendo a los clientes desde una ventanilla. En 1954, el empresario Ray Kroc se convirtió en su agente de franquicias y la empresa pasó a tener alcance mundial. Con sede en Chicago, hoy cuenta con más de 38 mil locales en todo el mundo. El restaurante de los hermanos ya no existe, pero en su lugar hay un museo no oficial en el 1398 N de la calle E, en San Bernardino. El McDonald’s en funcionamiento más viejo, con sus arcos dorados, está en 10207 Lakewood Blvd., Downey.

Jack In The Box: Robert O. Peterson abrió el primer Jack In The Box en San Diego. Al principio era conocido por sus interfonos con cabezas de payaso. La cadena vende cientos de millones de sus característicos tacos al año, según el San Diego Union-Tribune. También es conocida por sus Jumbo Jacks y sus esferas de antena coleccionables. Tiene más de 2200 restaurantes en 21 estados, según un comunicado de prensa.

Un letrero de restaurante Taco Bell. (Gene J. Puskar / Associated Press)

Taco Bell: Glen Bell tuvo su gran éxito cuando abrió el primer Taco Bell, un puesto ambulante de 400 pies cuadrados, en Downey en 1962. El menú original de tacos, burritos y frijoles ha dado lugar a innumerables variaciones, como las Nacho Fries y la pizza mexicana, una de las favoritas de las redes sociales. ¡Con sede en Irvine, cuenta con más de 7200 restaurantes que atienden a 40 millones de clientes en Estados Unidos y mil locales más en 30 países, según la empresa matriz Yum! Brands.

Wienerschitzel: John Galardi abrió su primer restaurante de hot dogs en 1961 en Wilmington con el asesoramiento de Glen Bell, un nativo de San Bernardino que estudió a los hermanos McDonald con la idea de copiar su éxito con los tacos. Bell aún no tenía éxito, pero había sido propietario de varios restaurantes mexicanos. Ahora es su hijo quien dirige Wienerschnitzel, con 350 locales franquiciados repartidos por 10 estados y una gran afición a sus hot dogs de queso con chili. Tiene su sede en Newport Beach.

Del Taco: Ed Hackbarth abrió el primer Del Taco oficial en Yermo en 1961, según su página web. En la cronología de Del Taco figura 1964. Hackbarth estaba muy unido a Glen Bell e influyó en Neal Baker, fundador de Baker’s Drive-thru, que tiene un menú similar con “cocinas gemelas” que sirven hamburguesas y comida mexicana. Con sede en Lake Forest, Del Taco tiene unos 600 restaurantes en 15 estados. Fue adquirida por Jack In The Box en 2021.

Buck escribe para el Southern California News Group.