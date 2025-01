Día de los Reyes Magos: Punks reparten juguetes a niños necesitados en Ciudad de México

(Eduardo Verdugo / Associated Press)

Hace 35 años, siendo un adolescente punk, José Luis Escobar Hoyos quería demostrarle a su madre que su estilo de vida no consistía solamente en vestirse con cadenas, llevar el cabello espinado y escuchar música fuerte y acelerada.

Por eso, inició un proyecto llamado los Reyes Punk, donde recolecta y distribuye juguetes para los niños que viven en la calle el día de Reyes, también conocido como la Epifanía, cuando los niños en México suelen recibir regalos de los tres reyes magos.

“Las bases del punk son el apoyo mutuo y la solidaridad”, dijo Escobar, de 50 años, el domingo por la noche, mientras la campaña de regalos estaba en pleno apogeo.

A lo largo de los años, muchos voluntarios se han unido a su esfuerzo. Vistiendo camisetas negras de sus bandas favoritas, botas negras y aretes brillantes, los punks repartieron patinetas, dinosaurios y otros regalos a los niños en las calles de la capital de México el lunes temprano.

“Tratar con los (niños), la forma en que te encariñas y puedes estar solidario con ellos, eso no tiene precio ni nada”, expresó Escobar, conocido localmente como El Picos.

“Ni queremos pinches diplomitas, ni reconocimientos, ni madres. Somos punks, por eso lo hacemos”, añadió.

En años más recientes, Escobar ha expandido su alcance más allá de los lugares que conoce para incluir también algunos de los campamentos de migrantes de la Ciudad de México.

El luchador de lucha libre Peter Punk, con mallas negras y máscara verde y blanca, también se unió, participando en breves combates de lucha en el pavimento en cada parada.

Los voluntarios también cuelgan una piñata llena de dulces para que los niños la golpeen.

Uno de los voluntarios es el zapatero Marcos Grande. Este año, trajo siete pares de sus botas para regalar.

“La satisfacción de los niños, llevarles un regalo, una alegría a ellos, porque muchos no lo tienen, eso es lo satisfactorio, llevarlo hasta a donde a veces no llega y no tienen los reyes magos, pero ahí esta la banda, ahí está todo el grupo, acá los punks”, afirmó