Cronología de la demanda del príncipe Enrique contra tabloides por espionaje telefónico e intrusión

La demanda del príncipe Enrique contra The Sun concluyó dramáticamente el miércoles con una disculpa de la editorial del periódico por una “grave intrusión” y actividades ilegales durante un período de 15 años.

El acuerdo, que incluye un pago por daños y perjuicios “sustancial” para Enrique, es el más reciente giro dramático en dos décadas de drama legal sobre las prácticas despiadadas de la prensa británica en los días en que los periódicos vendían millones de ejemplares y moldeaban la conversación popular.

El escándalo destruyó un periódico propiedad de Rupert Murdoch y costó al magnate cientos de millones de dólares para resolver demandas de aquellos que habían sido tabloides. También alimentó la búsqueda de Enrique por domesticar a la prensa británica, a la que culpa de dividir a su familia, empañar su vida y acosar tanto a su difunta madre, la princesa Diana, como a su esposa, Meghan Markle.

A continuación, una cronología del pleito legal:

Noviembre de 2005: El tabloide dominical de Murdoch, News of the World, informa que el príncipe Guillermo tiene una lesión en la rodilla. Una queja del Palacio de Buckingham provoca una investigación policial que revela que la información para la historia provino de un buzón de voz que fue espiado.

Enero de 2007: Glenn Mulcaire, un investigador privado que trabajaba para News of the World, es condenado a seis meses de prisión y el editor del periódico, Clive Goodman, a cuatro meses por intervenir teléfonos de asesores reales para escuchar mensajes dejados por Guillermo y otros. Goodman más tarde reconoce haber hackeado el teléfono de Guillermo 35 veces y el de su entonces novia Kate Middleton —ahora princesa de Gales— más de 150 veces.

La compañía de Murdoch inicialmente sostiene que el comportamiento ilícito fue obra de dos empleados rebeldes que actuaron sin el conocimiento de los editores.

Enero de 2011: La policía británica reabre una investigación sobre el hackeo de teléfonos por parte de los tabloides después de que News of the World dice haber encontrado “información nueva significativa”.

Abril de 2011: News of the World admite responsabilidad por la intervención de teléfonos. Al mes siguiente, acuerda pagar a la actriz Sienna Miller 100.000 libras esterlinas para resolver una demanda por espionaje. Desde entonces, News Corp. de Murdoch ha pagado para resolver reclamaciones de decenas de celebridades, políticos, deportistas y otros contra News of the World y su tabloide hermano, The Sun, aunque nunca ha aceptado responsabilidad por el hackeo por parte de The Sun.

Julio de 2011: El periódico The Guardian informa que periodistas de News of the World espiaron el teléfono de Milly Dowler, una estudiante de 13 años asesinada, mientras la policía la buscaba en 2002. La revelación causa indignación pública y lleva a Murdoch a cerrar el News of the World, de 168 años de antigüedad.

Noviembre de 2012: Una investigación sobre ética en los medios liderada por un juez y ordenada por el entonces primer ministro David Cameron concluye que el comportamiento “escandaloso” de algunos en la prensa había “causado estragos en las vidas de personas inocentes cuyos derechos y libertades han sido despreciados”. El juez Brian Leveson recomienda la creación de un fuerte organismo de vigilancia de la prensa, respaldado por regulación gubernamental. Sus hallazgos han sido implementados parcialmente.

Octubre de 2013: Los exeditores de News of the World, Andy Coulson y Rebekah Brooks, son juzgados junto a varios otros acusados en el Tribunal Penal Central de Londres por cargos de espionaje telefónico y pagos ilegales a funcionarios. Después de un juicio de ocho meses, Coulson es condenado y sentenciado a 18 meses de prisión. Brooks es absuelta. Ahora es directora ejecutiva del negocio de periódicos británicos de Murdoch.

Diciembre de 2015: El fiscal general de Inglaterra dice que no habrá más casos penales contra la compañía de Murdoch en el Reino Unido o sus empleados, o contra 10 personas bajo investigación del rival Mirror Group Newspapers, incluido el exeditor del Daily Mirror, Piers Morgan. Ambas compañías continúan pagando para resolver demandas por espionaje.

2019 en adelante: El príncipe Enrique inicia demandas contra tres grupos de periódicos: News Group de Murdoch, Mirror Group y Associated Newspapers. Alega que las historias sobre sus años de estudiante, travesuras de adolescente y relaciones con novias fueron obtenidas mediante intervención a sus teléfonos, escuchas, engaños y otras formas de intrusión ilegal.

Febrero de 2021: La esposa de Enrique, Meghan, gana una demanda por invasión a la privacidad contra el editor de Daily Mail, Associated Newspapers, por la publicación de una carta que escribió en 2018 a su padre.

Junio de 2023: Enrique testifica en su caso contra el Mirror Group, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza británica en más de un siglo en aparecer en el estrado de los testigos.

Diciembre de 2023: Enrique gana su caso contra el Mirror Group cuando un juez dictamina que los periódicos Mirror habían contratado a investigadores privados para husmear información personal y participado en hackeo de teléfonos ilegal durante más de una década. Se le otorgan los costos legales y 140.000 libras esterlinas en daños y perjuicios.

Febrero de 2024: Mirror Group acuerda pagar los costos legales de Enrique y una indemnización por daños y perjuicios no revelados para resolver reclamaciones pendientes. Enrique dice que se siente reivindicado y promete: “Nuestra misión continúa”.

21 de enero de 2025: Está por comenzar el juicio en las demandas de Enrique y el exlegislador del Partido Laborista Tom Watson contra The Sun. Son los únicos dos que quedan entre decenas de demandantes después de que otros aceptaron acuerdos legales en vez de enfrentar posibles facturas legales potencialmente ruinosas. El juicio se retrasa cuando los abogados de ambas partes dicen que han estado llevando a cabo intensas negociaciones sobre un acuerdo.

22 de enero de 2025: Ambas partes anuncian un acuerdo, News Group Newspapers ofrece “una disculpa completa e inequívoca al duque de Sussex por la grave intrusión de The Sun entre 1996 y 2011 en su vida privada, incluidos incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados que trabajaban para The Sun”.

El abogado de Enrique, David Sherborne, lo califica como una “victoria monumental” y declara: “Ha llegado el momento de la rendición de cuentas”.

El caso de Enrique contra Associated Newspapers, que publica el Daily Mail, está en curso.