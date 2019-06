Alec Baldwin habla de los mayores bebedores de ‘Match Game’ y de renunciar a su papel de Trump en ‘SNL’

Cuando era niño, hubo un período en mi vida en el que tenía 10 ó 12 años y no tenía ganas de ir a la escuela. Le dije a mi madre que no me sentía bien, y ella literalmente no me obligó a ir a la escuela. Me dijo: "Está bien, quédate en casa". Tal vez estaba sola, no lo sé. Y me tumbaba en el sofá y veía todos los ridículos programas de televisión.