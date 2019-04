Cómo protegerse de los brotes de sarampión

Una vez que el sarampión se introduce en una comunidad, comienza a propagarse si las personas no son inmunes. Un brote este año en la ciudad de Nueva York, donde se confirmaron 390 casos, comenzó cuando un niño no vacunado regresó de un viaje a Israel, donde la enfermedad es importante y comenzó a propagarse entre los miembros no vacunados de la comunidad judía ortodoxa.