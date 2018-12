Cuando los compradores devuelven cosas, eso es un problema para los minoristas, y aquí hay una solución interesante

Blue Yonder está descubriendo que bajar los precios tiende a disminuir las tasas de retorno. Hay algo de lógica intuitiva en esto, incluso si no parece tener un buen sentido comercial a primera vista. Si una blusa cuesta $ 40 o $ 45, y no se ajusta perfectamente a su gusto, querrá que le devuelvan su dinero. Pero tal vez a $ 32, devolviendo no vale la pena la molestia.