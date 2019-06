El cáncer me enseñó que envejecer no es algo que hay que temer, sino un privilegio

No había pasado mucho tiempo desde aquella época cuando me dio cáncer por primera vez. En lugar de una sesión de orientación universitaria con otros jóvenes de 18 años, me encontré en una sala de tratamiento de quimioterapia donde los otros pacientes tenían cuatro veces mi edad. No era el grupo de compañeros que yo había planeado, pero existía un consuelo al compartir ese tipo de espacio confrontando el dolor y la incertidumbre de la vida.