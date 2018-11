El equipo de Trump propone cambiar las reglas de prescripciones de Medicare

Requisitos de prescripción electrónica actualizados que permitirían a los doctores y pacientes obtener una estimación precisa de los costos de desembolso al momento de hacer una receta. "Esto no se ha implementado a disposición de los médicos porque no ha habido suficiente demanda", dijo Peter Bach, del Center for Health Policy and Outcomes de Memorial Sloan Kettering. "Esto crearía esa demanda y sería realmente bueno para los pacientes".