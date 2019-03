ASMR el fenómeno biológico digital anti-digital que satisface tus sentidos

Te guste o no, la popularidad y la rentabilidad de la ASMR se impuso a la corriente principal. W Magazine tiene toda una serie de celebridades, incluyendo a Sarah Silverman, Jennifer Garner y Cardi B, explorando la ASMR; un anuncio de Michelob durante el Super Bowl de este año muestra a Zoë Kravitz susurrando y tocando una botella de Ultra Pure Gold, Nintendo acaba de lanzar un video para "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" tan lleno de ASMR que se recomendaron auriculares.