En la era Trump, ser latino con un tono de piel más claro, puede hacer la vida más fácil

En algunas ocasones ha sido interrogada sobre su pasado, ya sea mexicana o nativa americana. En la universidad, la joven que tomaba su foto de identificación ofreció aclarar la sombra del fondo para que su imagen se viera un poco menos oscura.

En México, un portero de un club nocturno la miró y le preguntó si las demás personas de su grupo se parecían a ella, lejos de las rubias mujeres de piel clara que a menudo aparecían en las populares telenovelas del país.

En enero, su piel más oscura la convirtió en blanco de un ataque políticamente más frecuente.

Cuando Flores regresó del almuerzo, se encontró con un grupo de simpatizantes de Trump que protestaban frente al edificio del Capitolio del estado de Arizona en Phoenix.

"¡Vuelvan a México!", gritó una mujer, escogiendo a Flores de un grupo de seis. Dos latinas de piel clara escaparon de las palabras agresivas de la manifestante.

El 'colorismo', una subcategoria de racismo que favorece la piel clara y penaliza la piel oscura, ha afectado durante mucho tiempo la forma en que las personas son percibidas en este país.

Pero ha contribuido a una capa adicional de angustia en la era de Trump, ya que la retórica en torno a la inmigración llama la atención sobre aquellos a quienes algunas personas, con aparentemente más audacia que antes, califican como no pertenecientes a este país.

"Nunca he cometido un delito, trato de ser una buena vecina, una buena amiga, una buena persona", dijo Flores. "Y saber que cualquier contribución, por grande o pequeña que haya hecho, se considera irrelevante ante ciertos ojos porque no soy rubia, ni de ojos azules ni de color de piel clara, que todo lo que ven es es alguien que ... consideran como un invasor, como un extranjero, como un criminal, es desalentador".

El día después de la elección del presidente Trump en 2016, de acuerdo con Documenting Hate, un proyecto que rastrea incidentes de odio en todo el país, se documenta el caso de una estudiante que le dijo a una niña de séptimo grado en Clarksburg, Virginia: “Ahora vas a tener que regresar a México . ”El padre de la niña es nativo americano y ella no es de ascendencia mexicana. Su piel es más oscura, señaló el informe.

Más tarde ese mes, una mujer informó que estaba en línea en una tienda de comestibles en Austin, Texas, cuando un hombre mayor recogió un periódico con una foto de un hombre latino.

"Trump va a deshacerse de ustedes", exclamó antes de sacudir el periódico. La mujer era blanca, pero tenía la piel más oscura.

Para muchos latinos, la era Trump ha sido el privilegio, o la falta del mismo, que proviene de ser el 'güero' de piel clara o el 'prieto' de piel oscura de la familia.

"Las personas que pueden pasar como blancos tienen menos probabilidades de ser agredidos en la calle o en eventos deportivos y ese tipo de cosas, lo que puede hacer que sea más fácil hacer la vista gorda o minimizar cuando no te enfrentas a esa situación directamente ", dijo Margaret Hunter, profesora de sociología en Mills College en Oakland. "Algunas de lagresiones por el tono de la piel se están amplificando en este contexto de racismo y xenofobia".

Celia Lacayo era conocida en su familia como "negrita". Su madre y su padre escogieron a su tía y tío de piel más oscura para que fueran sus padrinos.

“Los tres éramos los marginados de la familia, por así decirlo. Siempre nos llamaron los 'negritos', y muchas veces dirían, 'Oh, es solo por amor'. Pero realmente no se sentía así ", dijo Lacayo. “Usted ve las preferencias: la preferencia por el niño de piel clara, el niño que tiene el pelo liso, el niño que tiene los ojos claros. Algo más anglo o europeo.

"Es increíble la suerte que he tenido", agrega. "Incluso en estos días en este mundo abiertamente racista, nunca he tenido un incidente de esa naturaleza".

"A menudo, la tez más oscura se explota como prueba visual de una invasión parasitaria del país, que no es solo evidencia de cambios demográficos, sino una forma de un ataque siniestro en nuestros valores, cultura, economía y seguridad por parte de personas de fuera".

Cuando Gisela Meza Salinas, de 22 años, recibia elogios a menudo estaban relacionados al color de su piel. El padre de Meza Salinas nació en Puerto Rico y su madre en México. Cada vez que visitaba México, las amigas de su abuela comentaban sobre su piel clara.

"Ella es tan bonita, es tan blanca", decían.

"Es realmente incómodo, pero no puedo imaginar mi incomodidad en comparación con la de mis primos que son de piel más oscura", dijo Meza Salinas. "Mi incomodidad es porque estoy muy consciente del trato diferente que he recibido. No puedo imaginar estar al otro lado del espectro".

Meza Salinas ha oído hablar de incidentes racistas recientes, pero ella no ha experimentado personalmente ninguno. Y eso, ella cree, tiene que ver con lo más superficial de todas las cosas: el color de su piel.

"Tienen que saber que soy hispana para agredirme, y como soy blanca, tengo prácticamente puesto un chaleco antibalas".