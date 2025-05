Prince Royce lanza un disco con clásicos de la música pop en versión bachata

En su nuevo disco, el cantante Prince Royce da un paseo por la historia de la música pop en inglés, interpretando versiones de clásicos de todas las épocas, desde “Yesterday”, de The Beatles, hasta “Can’t Help Falling In Love”, popularizado por Elvis Presley .

El álbum se titula “Eterno” y tiene como primer tema promocional un hit relativamente reciente, “ I Want It That Way “, del grupo Backstreet Boys, que hizo furor a fines de los años 90. Todo el repertorio es cantado en español e inglés, al ritmo de bachata.

“Es un homenaje a canciones que se han mantenido en el gusto de la gente, en versiones actualizadas y más acordes a mi estilo y mis raíces”, comenta Royce en entrevista con el Nuevo Herald , mantenida en un edificio de su compañía discográfica Sony, cerca del Design District .

Hijo de dominicanos, nacido en Nueva York , el intérprete prosigue explicando que “Eterno” “trae al presente la nostalgia de esa época en que la música era raw (cruda), era real, donde no había (afinador de voces e instrumentos) autotune; eran temas con mucha letra y melodía”.

En este nuevo material discográfico, el intérprete repite -y lo admite en nuestra charla- la fórmula que impulsó su carrera en sus inicios, en el año 2010, cuando hizo un cover del tema de R&B y soul “Stand By Me”, que el estadounidense Ben E. King había grabado en 1961.

“Lo que hice aquella vez fue algo avanzado para la época, y en estos años la gente me pedía mucho que volviera a hacerlo”, explica este ícono de la música latina, de 36 años de edad.

“Veremos adónde me lleva la vida” — Prince Royce

“Eterno” cuenta con 13 canciones, entre las que también están “Deep is Your Love”, de Bee Gees; “Stuck On You”, de Lionel Richie ; “Right Here Waiting”, de Richard Marx ; “Killing Me Softly”, de Roberta Flack ; y “I Just Called To Say I Love You”, de Stevie Wonder .

“Fue un poco difícil hacer el disco porque se trataba de fusionar dos mundos y, además, cada versión debía ser aprobada por los autores de los temas originales”, enumera.

En sus 15 años de carrera Prince Royce también ha triunfado con temas inéditos y totalmente cantados en español, como “Darte un beso”, “Corazón sin cara”, “El verdadero amor perdona”, y “ Carita De Inocente “.

Las estadísticas acreditan a este intérprete con voz de barítono como un fenómeno: tiene 80 millones de seguidores en las redes sociales; ha ganado 25 premios Billboard y 21 Lo Nuestro; tuvo 15 nominaciones a los Grammy Latino . Sus canciones han sido escuchadas 14,000 millones de veces en las plataformas digitales.

Es una enormidad para un joven de extracción social humilde, de padre taxista y madre peluquera, que de adolescente asomó tímidamente en “Sábado gigante” para cantar temas del dúo Wisin y Yandel. Su nombre real es Geoffrey Royce Rojas ; es el segundo de cuatro hermanos.

Prince Royce lleva el estrellato como una “responsabilidad” porque trata de dar “el ciento por ciento” en su labor. “Es difícil reinventarse siempre, hacer cosas diferentes, buscar conceptos nuevos, encontrar la musa creativa y una motivación”, se sincera.

El cantante considera que en sus 15 años de carrera ha sabido “navegar” en el océano de la música latina. “Hay altas y bajas; hay diferentes modas que entran y salen como una actual, de algunos artistas urbanos que están cantado salsa, y uno debe adaptarse”, cuenta.

Le preguntamos si en el nombre del nuevo disco hay también expresado un anhelo secreto de que su nombre y sus canciones lo trasciendan. “Es posible; cada artista debería tener como meta que su música sobreviva a distintas generaciones y estilos musicales”, reconoce.

Royce vive en Miami desde que comenzó su carrera. En las próximas semanas lo esperan viajes de promoción de “Eterno”. Planea realizar una gira de conciertos el próximo año. En lo personal seguirá entrenando para correr maratones, un gran hobbie. Le encantaría actuar en cine y lanzar una línea de ropa. “Veremos adónde me lleva la vida”, reflexiona en el adiós.

