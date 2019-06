George Steiner, el melómano profesional, nos trae una excelente recopilación

Tan caricaturizada es esta forma de crítica (sea gastronómica, de teatro, de artes visuales o de música) que no faltan sus representaciones hilarantes en la ficción: desde el mordaz Anton Ego (Ratatouille, 2007), la temida Tabitha Dickinson (Birdman, 2014), o más recientemente, el excéntrico Morf Vandewalt interpretado por el gran Jake Gyllenhaal en la fallida Velvet Buzzsaw (2019). Tachados de villanos —Ego se parece sospechosamente a Nosferatu, Dickinson tiene fama de ser la "vieja bruja del New York Times", y una pesada crítica de Vanderwalt motiva el suicidio de un pintor—, la labor de estos personajes se asocia principalmente a succionar la vida de los artistas y beneficiarse a partir de un gusto que separa maniqueamente lo bueno de lo malo, en donde el artista hace las veces de víctima y el crítico de victimario. Inspiran temor porque son depredadores. No temen, y menos dudan.