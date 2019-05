‘Indy 500’: un milagro latino en la pista

Después de unas horas de retraso y con la pista húmeda los 6 carros que no calificaron el día anterior tendrían 4 vueltas cada uno para ver cuales 3 pasarían a tomar parte en la carrera. El joven Sage Karam giró a 227.740 mph. El canadiense James Hitchcliffe no pudo superar ese tiempo y a 227.543 temporariamente quedaría en el puesto 32. El Mclaren, con el campeón de Formula 1 fue el próximo auto y con 227.353 mph no pudo adelantarse al canadiense. Temporariamente estaba en la última posición dentro de la carrera. Max Chilton fue le próximo en el óvalo y giró a un promedio de 226.192. Más lento que Alonso, por lo que quedaba fuera de la carrera.