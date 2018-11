Inspiración para tu mesa de Acción de Gracias

No te asustes si no has pensado mucho en la mesa a medida que se acerca el Día de Acción de Gracias. La diseñadora floral Amelia Posada de Birch and Bone sugiere que el diseño sea sencillo e incorpores vegetación local, como “algunos tallos de eucalipto o laurel”, o salvia, romero y tomillo fresco del mercado de agricultores, junto con granadas y nísperos coloridos. Para aquellos que prefieren comprar, Posada se ha asociado con el fabricante de muebles y accesorios para el hogar de Los Ángeles, Modernica, para crear centros de mesa con influencia Midcentury Modern con un estilo festivo del sur de California. Y para aquellos que desean más consejos hazlo tú mismo: Modernica será el anfitrión de una residencia de un mes de duración con Posada, que ofrecerá talleres y otros eventos “hazlo tú mismo”. birchandbone.com