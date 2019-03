La FDA aprueba un nuevo tratamiento para la depresión basado en ketamina

El comité asesor de la FDA votó 14-2 en febrero para recomendar la aprobación del medicamento. Eso a pesar de que las pruebas eran más contradictorias que las de otros antidepresivos aprobados, según un informe del personal de la agencia. Un memorando decía que los antidepresivos típicos se aprueban sobre la base de dos ensayos positivos a corto plazo, pero sólo hubo un ensayo de este tipo para la esketamina. El segundo ensayo considerado en apoyo del medicamento fue un estudio de abstinencia, y la FDA dijo que su división de productos psiquiátricos no había considerado previamente dicho estudio como una de las principales piezas de evidencia para su aprobación, pero agregó que "no hay razón para no hacerlo" en su informe. Los efectos secundarios incluyeron sedación, disociación y un aumento de la presión arterial.