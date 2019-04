La lucha contra el cambio climático está en su cocina

Algunos críticos no ven a SoCalGas como un agente honesto cuando se trata de proteger el clima. Rachel Golden, una activista sénior del Sierra Club, describió el plan de la compañía para llegar al 20% de gas renovable en 2030 como un caso clásico de "intento de engaño ecológico". "Necesitamos reducir las emisiones de metano de los vertederos, las lecherías y otros lugares. Pero lo que proponen no es algo que pueda ir en aumento", señaló Golden. "Es realmente un callejón sin salida, y una distracción muy peligrosa, porque trata de proponer una nueva solución brillante que realmente no va a funcionar; eso retrasará nuestros esfuerzos para electrificar".