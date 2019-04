La próxima década será clave en la lucha contra el cambio climático

Caldeira señala que los científicos llevan décadas pidiendo acciones climáticas más activas. Sin embargo, se opone a la sugerencia de que esta sería nuestra última oportunidad de hacer algo y no porque haya mucho tiempo por delante, consideró, sino porque no está de acuerdo en que se trata de una situación decisiva. "Cuanto más nos demoremos, más difícil será lograrlo y peores serán los resultados", agregó. Pero si no cumplimos con los objetivos de París, "no es como que nuestros cerebros vayan a explotar".