Más de 1.000 pequeños sismos azotan el sur de California, ¿Qué tan nerviosos debemos estar?

Durante mucho tiempo ha habido mitos asociados con los pequeños sismos. "La mitad de la gente dice: 'Oh, está habiendo muchos temblores; se libera energía, por lo tanto es más seguro'. Pero la otra mitad piensa: 'Oh, Dios mío, hay terremotos. Pronto llegará el Big One (El Grande)", afirmó la sismóloga Lucy Jones. "La idea de que los pequeños movimientos telúricos hacen menos probable que se desencadene el Big One es errónea. Y el postulado de que con seguridad sucederá, también está equivocado", remarcó. "Cualquier terremoto marca un ligero aumento en la posibilidad de sismos peores a continuación", agregó. "Pero mayormente, es muy pequeña" (hay sólo un 5% de probabilidad de que un temblor en particular sea seguido por algo más grande).