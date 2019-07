¿Repetir el alunizaje del Apolo 11 hoy en día? ‘Suerte con eso’, ironizan los expertos

"Teníamos controladores de vuelo que habían salido recién de la universidad", recordó Griffin. "Había muchos chicos que tenían muchas ganas de trabajar. El liderazgo rechazaba las decisiones en la organización, no las elevaba. Ellos confiaban en las personas que tenían debajo. La idea era: no nos preocupemos por quién obtiene crédito; no cuestionemos todo. Conocíamos los temas mejor que ellos. Eso no es lo que ocurre ahora. Pude sentirlo en la NASA antes de irme".