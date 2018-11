Tu próxima entrevista de trabajo puede comenzar con un texto

"De alguna manera, tu número de teléfono es más personal que tu dirección de correo electrónico", dijo Kropp, y agregó que algunas personas todavía tienen planes de datos con un número limitado de textos antes de que se los cobren. "Si usted es una empresa que va a seguir este camino, debe ser mucho más sensible al mensaje que está transmitiendo en ese texto. ¿Cómo haces para que no se sienta como correo no deseado?"