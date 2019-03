Tuve citas románticas sin darme cuenta

Una noche, uno de mis amigos del trabajo, llamémosle Z, me preguntó qué iba a hacer el próximo jueves. Ese jueves era 14 de febrero, que durante toda mi vida había sido el Día del Orgullo de los Solteros. No me gustan las cosas románticas, y nunca había "celebrado" el Día de San Valentín. Las flores no significan nada para mí, como tampoco las tarjetas de Hallmark. Le dije que probablemente prepararía un poco de queso fundido y me deleitaría con el verdadero significado del amor: el queso derretido.