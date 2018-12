Un museo de comida “asquerosa” provoca, pero no logra iluminar

¿Cerveza de raíz y Pop-Tarts como asquerosos? Bueno, Estados Unidos tuvo que ser incluido, de alguna manera. Asia es la región más representada del mundo y China es el país más representado, con 11 entradas. Los ejemplos chinos (carne de perro, cabezas de conejo y pene de toro) se agrupan de manera desigual. La carne de perro es controvertida dentro de China, un país con más de 1.400 millones de personas, la mayoría de los cuales puedo afirmar con confianza que no comen carne de perro (en Hong Kong y Taiwán, es ilegal). Las cabezas de conejo, por otro lado, son una especialidad de la región de Sichuan, y las vi con frecuencia en Chengdu durante un viaje reciente. El pene se consume con fines medicinales o afrodisíacos, no como una comida común. "La sola variación en China podría haber llenado una buena parte del museo", dijo West en una entrevista de seguimiento, pero agregó que "realmente intentó no señalar a un solo grupo".