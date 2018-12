¿Una historia de éxito en Tinder? ¿Es posible?

Unas cuantas fueron buenas, pero no geniales. El tipo de citas en las que te diviertes en el momento, pero incluso mientras sonríes a la otra persona, sabes que nunca volverás a verlo. También esperaba con impaciencia que un ingeniero encantador finalmente me invitara a salir. Fue uno de mis primeros emparejamientos; incluso me había dado un "súper like" en la aplicación. Habíamos estado disfrutando de una conversación en curso, día y noche, hasta que finalmente me sentí lo suficientemente exasperada como para preguntar: ¿Me vas a invitar a salir o no?