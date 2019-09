Week 5 High School Football Picks

Below are the Week 5 high school football games:

Corona del Mar vs. San Clemente

David Carrillo Peñaloza: Corona del Mar

Matt Szabo: Corona del Mar

Andrew Turner: Corona del Mar

Newport Harbor vs. San Marino

DCP: Newport Harbor

Szabo: Newport Harbor

Turner: Newport Harbor

Ocean View vs. Dana Hills

DCP: Dana Hills

Szabo: Dana Hills

Turner: Dana Hills

Advertisement

Estancia vs. Laguna Beach

DCP: Laguna Beach

Szabo: Laguna Beach

Turner: Laguna Beach

Marina vs. El Modena

DCP: El Modena

Szabo: Marina

Turner: Marina

Costa Mesa vs. Kennedy

DCP: Kennedy

Szabo: Kennedy

Turner: Kennedy

Los Amigos vs. Garden Grove

DCP: Garden Grove

Szabo: Garden Grove

Turner: Garden Grove

Advertisement

DCP (last week: 5-2 / 2019 record: 30-13)

Szabo (last week: 6-1 / 2019 record: 30-13)

Turner (last week: 6-1 / 2019 record: 30-13)

::

Support our sports coverage by becoming a digital subscriber.

For more sports stories, visit latimes.com/socal/daily-pilot/sports or follow us on Twitter @DailyPilotSport.