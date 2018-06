A los padres migrantes detenidos les están diciendo: si quieren volver a  ver a sus hijos, váyanse

Después de visitar Port Isabel el domingo, la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) dijo que no había visto evidencia de reunificación familiar. Dijo que habló con nueve mujeres. "En todos los casos, se les mintió", dijo. "En todos los casos, salvo una, no habían hablado con sus hijos. Y en todos los casos, no sabían dónde estaban sus hijo ".