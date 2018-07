Anthony Avalos fue torturado múltiples veces antes de morir, según la fiscalía

Anthony Avalos, de 10 años, sufrió al menos cinco días de torturas continuas que culminaron con su muerte el mes pasado, según afirman los fiscales del condado de Los Ángeles en documentos judiciales.



La fiscalía dijo que la madre de Anthony, Heather Barrón y su novio, Kareem Leiva, vertieron salsa picante en la cara y la boca de Anthony, azotaron al niño con un cordón y un cinturón, lo colgaron boca abajo y lo arrojaron repetidamente sobre su cabeza. Los fiscales también argumentaron que la pareja lo alimentaba a la fuerza, lo estrellaban contra los muebles y el suelo, le negaban el acceso al baño y se ponían de acuerdo con sus otros niños para infligirle dolor.



"En un momento dado, Anthony no podía caminar, estaba inconsciente acostado en el suelo de su habitación durante horas, no recibió atención médica y no podía comer solo", según la moción del fiscal Jonathan Hatami, que busca establecer un historial del presunto abuso infantil. La corte puso a disposición una copia el martes.



Barrón y Leiva han sido acusados en la muerte de Anthony. Los dos comparecieron en un tribunal de Lancaster el lunes, pero la presentación de cargos fue pospuesta hasta el 3 de agosto. Si es declarado culpable, Barrón enfrenta una posible sentencia máxima que va de 22 años a cadena perpetua, y Leiva enfrenta 32 años de prisión.



Ni ellos ni sus abogados pudieron ser contactados para hacer comentarios. No se han declarado culpables. Cuando los funcionarios del Departamento del Sheriff fueron llamados a la casa y encontraron a Anthony mortalmente herido, dijeron a las autoridades que se había caído.



Aunque las fuentes y los miembros de la familia dijeron al Times que algunas de las heridas de Anthony incluyen quemaduras de cigarrillo, los oficiales del sheriff han dicho que no había evidencia de esas heridas. La moción de la fiscalía describe las lesiones que se extienden de la cabeza a los pies.