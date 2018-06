Denuncian que un refugio para menores migrantes no cuenta con el personal para aplicar la política de 'tolerancia cero'

Southwest Key dijo que, legalmente, no podía discutir casos específicos, pero agregó que "el personal está capacitado para trabajar con jóvenes separados de sus padres". Proporcionamos atención compasiva, y sabemos que eso es esencial para lo que hacemos".

El jueves pasado, el CEO de Southwest Key se reunió con el personal en el refugio de Tucson, incluido Davidson. Dijo que la compañía planeaba reducir la proporción de personal de tres a uno empleados por niño.

Sánchez instó al personal a ayudar a los niños migrantes a través de un "programa de retribución": una donación única de $ 240 o $ 10 de cada cheque de pago, dijo Davidson.

Southwest Key dijo que las donaciones eran para un programa de becas para jóvenes de refugios que "desean continuar su educación o tienen problemas extremos de salud o de vida", y que Sánchez nunca prometió disminuir la proporción de personal.

"Estamos contratando personal adicional para cumplir con un aumento en todas nuestras instalaciones debido a la cantidad de niños que ORR nos está pidiendo que cuidemos", dijo el comunicado.

Davidson se retiró pensando: "No van a conseguir suficientes trabajadores". Obtuvo un nuevo trabajo y presentó su renuncia el martes. El ahora ex trabajador del refugio dijo que no quiere que lo cierren pero dijo que ese empleo 'afectó su conciencia'.

"Ya no puedo trabajar de buena fe en los programas Southwest Key", escribió. "Me siento incómodo por la moralidad de algunas de las prácticas que ahí se llevan a cabo".