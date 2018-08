Ejecutivos de Tinder demandaron por $2 mil millones a la empresa matriz, por falsear el valor de la aplicación

"Al Sr. Rad (que fue despedido de la compañía hace un año) y al Sr. Mateen (quien no trabaja en la empresa hace años) les puede no gustar el hecho de que Tinder haya tenido un éxito enorme después de sus respectivas salidas, pero la frustración en sí no es suficiente para efectuar una demanda", declararon IAC y Match en un comunicado enviado por correo electrónico.