En la fecha límite establecida por la corte para la reunificación, la crisis de las separaciones familiares continúa en la frontera

Decenas de ellos eran padres que informaban que agentes de la Patrulla Fronteriza se habían llevado a sus hijos, y muchos tenían la impresión de que volverían a ver a sus pequeños en cuestión de horas. "Tuvimos que darles la noticia de que eso no era cierto", relató Efrén C. Olivares, quien se encontraba entre los abogados del Texas Civil Rights Project que asistieron a los defensores públicos en McAllen. "Y luego la pregunta se convirtió en 'Si no es hoy, ¿cuándo será?'".