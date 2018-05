En sus años como joven policía, el presunto Golden State Killer lucía distante, ambicioso, y ‘siempre serio’

Larry Pool, un detective retirado del Sheriff del condado de Orange que dirigió la investigación de ese condado sobre cuatro asesinatos atribuidos al delincuente, afirmó que el nombre de DeAngelo no se encontraba en un banco de datos de 8,000 posibles sospechosos que los investigadores acumularon a lo largo de los años. No obstante, no le sorprendió que el sospechoso tuviera entrenamiento policial y militar.