Huyen de la aterradora violencia en Centroamérica y llegan a un país que arranca salvajemente a los niños de sus padres

El día que me reuní con Jessica en el Centro infantil y familiar St. John's Well, también conocí al pediatra David Bolour, quien me dijo que muchos de sus pacientes de Centroamérica tienen problemas físicos causados por el daño psicológico y emocional que han sufrido.

"Tuve un niño de 6 años que vio cómo le cortaban las manos a su abuelo frente a sus ojos", dijo Bolour.