Ignore a quienes niegan el cambio climático. El infernal verano de California es una advertencia grave

Joe llamó a esta información "basura" que no puede hacer frente a "LA VERDADERA VERIFICACIÓN CIENTÍFICA". Me sugirió que busque las obras de la científica del clima Judith Curry, que durante mucho tiempo calificó las opiniones de muchos científicos climáticos como alarmistas. Curry no ha cuestionado la noción de calentamiento global, pero ha cuestionado las causas y si ha habido prisa por emitir juicios.