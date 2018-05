'No puedo sentir mi brazo'. Dan ha conocer entrevistas de policías con sobrevivientes de la masacre en Las Vegas

"Y luego diría que, un par de segundos más tarde, me caí al suelo y no pude sentir mi brazo", dijo la víctima. "Así que seguí gritando: 'No puedo sentir mi brazo. No puedo sentir mi brazo. No puedo sentir mi brazo'. Y ahí estaba mi tía diciéndome - Estás bien. Levántate. Está actuando Jason (el artista country Jason Aldean). ¿Qué estás haciendo en el suelo? Y luego vio la sangre proveniente de mi brazo".