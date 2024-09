El Premio Billboard Salón de la Fama será este año para Pepe Aguilar

Pepe Aguilar será honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama 2024 y de esta manera se une a la lista de celebridades que lo han recibido en el pasado como Marco Antonio Solís, El Gran Combo de Puerto Rico, Banda El Recodo, Marc Anthony, Franco de Vita, Alejandro Fernández y los inolvidables José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Joan Sebastian y Mongo Santamaría.

El orgullo de Zacatecas, que este jueves 26 de septiembre estará estrenando un nuevo tema, no solamente será galardonado con uno de los premios más relevantes de la ceremonia, sino que además cantará en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2024 que se llevarán a cabo el 17 de octubre de 2024 y se transmitirán el día 20 de octubre a las 9pm/8c por Telemundo.

“Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es un honor increíble y me recuerda la importancia de evolucionar continuamente como artista. Después de 35 años en esta industria, me siento tan apasionado y motivado como el primer día. Es emocionante ver cómo la música mexicana está creciendo y evolucionando, y estoy orgulloso de ser parte de ese movimiento. Lo que es aún más especial es poder conectarme con una nueva generación de fans mientras me mantengo fiel a mis raíces. Me he reinventado una y otra vez, y a medida que la música continúa evolucionando, estoy listo para seguir empujando los límites y creando algo”, expresó en un comunicado Pepe Aguilar.

El Premio Billboard Salón de la Fama es un reconocimiento a una carrera artística que va más allá de la interpretación musical, tomando en cuenta la increíble influencia como artista a nivel global en múltiples campos.

Pepe Aguilar, quien ha cautivado a audiencias en todo el mundo al fusionar magistralmente los sonidos tradicionales mexicanos con elementos contemporáneos, también participará en el exclusivo “Icon Q&A” en la Semana de la Música Latina de Billboard el lunes 14 de octubre.

Pepe Aguilar se presenta en Jaripeo Hasta Los Huesos Tour 2024 en Crypto.com Arena el sábado 13 de julio de 2024 en Los Ángeles, CA. (Ringo Chiu/Para Los Angeles Times en Español)

El reconocido artista hablará sobre su carrera de casi cuatro décadas, el legado y las tradiciones musicales de la Dinastía Aguilar, su rol como ejecutivo al frente de su propio sello discográfico, y sus proyectos musicales actuales.

Con más de 15 millones de discos vendidos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el honor de ser el primer artista mexicano destacado en el Museo Grammy, Aguilar ha demostrado el impacto que tiene su carrera en la industria musical y en el público que lo ha apoyado a lo largo de su exitosa trayectoria musical.

Su gira “Jaripeo Hasta Los Huesos 2024” , una espectacular fusión de rodeo mexicano, música y actuaciones en vivo ha tenido un éxito rotundo a través de todo los Estados Unidos y junto a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, su poderoso legado familiar sigue brillando en el escenario. La gira que arrancó en marzo de 2024 y luego llegó en julio a la arena del Crypto.com de Los Ángeles, ahora se está expandiendo a nivel mundial con un espectáculo muy esperado en Bogotá, Colombia, que marca su primera parada en Suramérica.

Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar y Pepe Aguilar son vistos detrás del escenario después de actuar en Jaripeo Hasta Los Huesos Tour 2024 en Crypto.com Arena el sábado 13 de julio de 2024 en Los Ángeles, CA. (Ringo Chiu/FPara Los Angeles Times en Español)

Este año ha sido trascendental para Pepe Aguilar, no solo con el lanzamiento de su álbum “Que llueva tequila”, sino también con su debut en la televisión anglo en la que actuó dos veces en el escenario exterior de Jimmy Kimmel, además de presentarse en The Kelly Clarkson Show.

El álbum calificado por Billboard como “un trabajo definitivo que une la tradición y la modernidad”; continúa demostrando su incesante innovación y compromiso con la evolución de la música mexicana.

Los más nominados y más de la Semana de la Música Latina de Billboard 2024

Para la edición de este año, la cantante colombiana Karol G se convirtió una vez más en la artista más nominada de la competencia al recibir 17 menciones en su cuenta personal. Entre tanto, Peso Pluma, Bad Bunny, Feid, Fuerza Regida y Junior H escoltaron a la colombiana entre los artistas que más menciones recibieron para la contienda.

Karol G superó su récord personal de 15 menciones que logró en 2022 y las 13 postulaciones que obtuvo en el 2023. Para esta oportunidad, la originaria de Medellín figura en las categorías a Artista del Año, Gira del Año por su “Mañana será bonito Tour” que recientemente culminó el martes 23 de julio en el estadio Santiago Bernabeu de España, la casa del legendario equipo y actual campeón de la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid. Las otras categorías en la que compite la cantante de “TQG” y “Gatúbela” son Global 200 Artista Latino del Año, “Top Latin Album” del Año por “Mañana será bonito” (Bichota Season).

México, Colombia, Argentina y Puerto Rico estarán representados por Fuerza Regida, Xavi, Grupo Niche, Luis Alfonso, María Becerra y Yandel fueron anunciados hace unos días como las primeras celebridades confirmadas para actuar en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2024.

Karol G en Billboard Women In Music 2024 celebrado en YouTube Theatre el 6 de marzo de 2024 en Inglewood, California. (Christopher Polk/ Billboard)

Por otro lado, las integrantes del grupo de K-pop NMIXX se unirán al elenco de estrellas que participarán en el Billboard Latin Music Week como el primer colectivo de ese género en participar en el evento y formará parte de un exclusivo panel de K-pop y música latina.

El famoso grupo femenino participará en el panel “K-pop Goes Latin with NMIXX”, la primera conversación de Billboard sobre K-Pop y música latina en el que se hablará sobre cómo el K-pop ha explotado en el mercado latino y su futuro en español. Este panel se celebrará el miércoles 16 de octubre.

Por su parte, la cantante puertorriqueña Young Miko también se unirá al programa de talento excepcional de la Semana de la Música Latina de Billboard 2024. Con este anuncio que se hizo hace algunas semanas, Young Miko se une a las estrellas que ya han sido anunciadas para participar en los paneles, conversaciones y actuaciones como Alejandro Sanz, Bad Gyal, Belinda, Camila Fernández, Chiquis, DANNA, Danny Ocean, Dei V, Domelipa, Eslabón Armado, Fat Joe, Gloria Estefan, J Balvin, JOP, Keityn, Kunno, Lele Pons, Luis Alfonso, Lupita Infante, Majo Aguilar, María Becerra, Marko, Mau y Ricky, Mon Laferte, N.O.R.E., Omar Courtz, Paola Jara, Peso Pluma, Pipe Bueno, Sophia Talamas, Yahritza y Su Esencia, Yeison Jiménez, Yeri Mua y Zhamira Zambrano.

El evento de la Semana de la Música Latina de Billboard 2024 se llevará a cabo en The Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater del 14 al 18 de octubre de 2024.