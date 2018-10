Una vida perseguida por la violencia: murió Juan Romero, el camarero que ayudó a Robert F. Kennedy en sus últimos segundos

Romero no estaba enfermo, según Chacón. Cuando me reuní con él en junio, en el 50 aniversario de la muerte de Kennedy, me dijo que amaba el trabajo duro y sudoroso de pavimentar caminos, y que no tenía intención de retirarse. Su matrimonio había fracasado muchos años antes, pero estaba en contacto regular con los hijos que había tenido de ese matrimonio, y estaba cautivado por un nuevo romance con una mujer de Modesto.