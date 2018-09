Asia Argento ahora dice que el actor adolescente la atacó sexualmente

"No hablé inicialmente sobre mi historia porque elegí manejarla en privado con la persona que me hizo mal. Mi trauma resurgió cuando ella se mostró como una víctima ", dijo Bennett en un comunicado hablando acerca del acuerdo. "No he hecho una declaración pública en los últimos días y horas porque estaba avergonzado y tenía miedo de ser objeto de burlas de la opinión pública.