La Academia de Hollywood expulsa a Bill Cosby y Roman Polanski

La primera prueba llegó en marzo, cuando aparecieron informes de una acusación de acoso sexual contra el presidente del grupo, John Bailey. Después de una investigación, Bailey fue absuelto de cualquier mala conducta.

El mes pasado, el productor y ex ejecutivo de estudio, Bill Mechanic, renunció al directorio de la academia con una carta incendiaria que en parte criticó al grupo por su manejo del tema. "La academia no tiene derecho a meterse en la vida de las personas", dijo en una entrevista con The Times. "No es su papel, no tiene la habilidad y no está preparada para eso. Y luego, la primera vez que incluso hacen algo [con la acusación contra Bailey], no solo se cortan el dedo del pie, sino que permitieron que alguien lo usará como una arma".