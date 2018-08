¿Qué saben los Oscar acerca de la popularidad? Cinco films a considerar para el nuevo galardón de la Academia

"Black Panther” (izq.), "A Quiet Place”, "Paddington 2”, "Mission: Impossible — Fallout" y "Won't You Be My Neighbor?" son algunas películas dignas del nuevo “Oscar de las palomitas” (Marvel/Walt Disney/Jonny Cournoyer/Paramount Pictures // Warner Bros. Pictures // Chiabella James /Paramount Pictures and Skydance/Focus Features). (Los Angeles Times)