Escapar de la crisis: miles de venezolanos llegan a Brasil en busca de empleo

Al menos 20 compañías, señaló, se interesaron en que los venezolanos participen en un proceso de selección de empleos disponibles, que debería comenzar este mes. Sin embargo, no nombró a ninguna de ellas y no estaba seguro de cuándo podría comenzar el trabajo. "Todo depende de las compañías", dijo. "No hay manera de que garanticemos que se los empleará de inmediato".